Объявлен чемпионский бой

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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Самая известная бойцовская лига планеты – Ultimate Fighting Championship (UFC) – объявила о долгожданном бое между действующим чемпионом мира в данном промоушене в полусреднем весе американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом и нашим непобедимым соотечественником Шавкатом Рахмоновым.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

«7 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) в мэйн-ивенте встретятся чемпион UFC Белал Мухаммад и Шавкат Рахмонов. Белал идет на победной серии из 11 боев и шести лет. Он будет защищать титул, рассчитывая на свой элитный уровень борьбы. Шавкат – непобежденный! 18 финишей в 18 боях, при этом половина из них в первом раун­де. У Шавката прекрасная защита от тейкдаунов... Это будет противостояние двух стилей. Сможет ли Белал укрепить свои достижения или у Казахстана появится первый в истории чемпион UFC?» – такой анонс на своей станице в Instagram представил президент UFC Дана Уайт.

Это будет одно из самых больших событий в мире единоборств. Белал Мухаммад известен по участию в турнирах крупных бойцовских организаций UFC, Bellator MMA. Он бывший чемпион Titan Fighting Championship (Titan FC) в полусреднем весе, а также действующий чемпион UFC в этом же весе. Спортсмен занимает пятую строчку официального рейтинга UFC среди всех лучших бойцов планеты независимо от весовой категории (pound-for-pound). С 2012 года участвует в поединках лучших лиг мира, а с 2016-го в UFC, где он одержал 15 побед и потерпел три поражения (всего у него 24 победы из них 5 нокаутом).

В последнем бою в июле этого года он завоевал титул чемпио­на мира, отобрав данное звание у британца Леона Эдвардса решением судей. Теперь же Белалу предстоит схватка с еще более мощным соперником, с которым многие отказывались выйти в октагон – Шавкатом Рахмоновым.

Казахстанец на сегодняшний день имеет один из самых впечатляющих рекордов за всю историю единоборств. Он одержал 18 побед, причем все досрочно: 8 нокаутом и 10 болевыми и удушающими приемами. В UFC у Шавката 6 поединков, последний он провел в декабре 2023 года, когда удушающим приемом выиграл у американца Стивена Томпсона.

#чемпион #бой #Шавкат Рахмонов

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