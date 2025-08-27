Объявлен финальный состав Спорт 27 августа 2025 г. 6:21 12 Абзал Камбар Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Али Алиев объявил финальный список игроков, вызванных на сентябрьские матчи против Уэльса (4 сентября) и Бельгии (7 сентября). Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Темирлан Анарбеков («Кайрат», Алматы), Бекхан Шайзада («Ордабасы», Шымкент). Защитники: Алибек Касым («Актобе»), Ян Вороговский («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Наурызбек Жагоров («Тобол», Костанай), Еркин Тапалов («Кайрат»), Сергей Малый, Улар Жаксыбаев, Султанбек Астанов (все – «Ордабасы»). Полузащитники: Ислам Чесноков («Тобол»), Бактиер Зайнутдинов («Динамо», Россия), Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек («Елимай», Семей), Даурен Жумат, Серикжан Мужиков («Окжетпес», Кокшетау), Динмухамед Караман («Женис», Астана), Багдат Каиров («Актобе»), Дамир Касабулат («Кайрат»). Нападающие: Оралхан Омиртаев («Актобе»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Иван Свиридов («Елимай»). Учебно-тренировочный сбор стартует 29 августа в Астане. #Спорт #футбол #сборная #список игроков