Объявлен прием заявок на конкурс «Парасат» среди журналистов

Парламент
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Ербол Тишкамбаев

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Сената Маулен Ашимбаев

Спикер отметил, что участие в конкурсе могут принять журналисты, творческие коллективы и блогеры, освещающие реформы Президента страны и их законодательное обеспечение.

«Для оценки конкурсных работ сформирована комиссия, в состав которой вошли ряд сенаторов, в том числе известные журналисты и медиаменеджеры – Нурторе Жусип, Дархан Кыдырали, Бибигуль Жексенбай, Айгуль Капбарова, Асем Рахметова и другие коллеги», – написал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената подчеркнул, что конкурс проводится с целью поддержки и поощрения высокопрофессиональной журналистики, способствующей информированию и вовлечению общества в процессы государственного развития. Направляемые представителями СМИ работы должны быть посвящены информационному освещению хода реализации поручений Главы государства, информировать аудиторию о законах, обсуждаемых в Сенате и об их ориентированности на решение проблемных вопросов. Также к рассмотрению принимаются материалы, рассказывающие об участии депутатов Сената в решении проблем регионов через озвучиваемые ими депутатские запросы.

Прием заявок открыт до 10 июня 2025 года. Работы принимаются в номинациях «Лучший телевизионный материал», «Лучший радиоматериал», «Лучшая публикация в печатных СМИ», «Лучшая публикация в интернет-издании», «Лучшая публикация в социальных сетях», «Лучший аналитический материал» (специальная номинация).

Церемония награждения победителей состоится накануне Дня работников средств массовой информации.

#Сенат #конкурс #Парасат

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