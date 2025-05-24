Объявлен прием заявок на конкурс «Парасат» среди журналистов Парламент 24 мая 2025 г. 6:30 1 Ербол Тишкамбаев Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Сената Маулен Ашимбаев Спикер отметил, что участие в конкурсе могут принять журналисты, творческие коллективы и блогеры, освещающие реформы Президента страны и их законодательное обеспечение. «Для оценки конкурсных работ сформирована комиссия, в состав которой вошли ряд сенаторов, в том числе известные журналисты и медиаменеджеры – Нурторе Жусип, Дархан Кыдырали, Бибигуль Жексенбай, Айгуль Капбарова, Асем Рахметова и другие коллеги», – написал Маулен Ашимбаев. Председатель Сената подчеркнул, что конкурс проводится с целью поддержки и поощрения высокопрофессиональной журналистики, способствующей информированию и вовлечению общества в процессы государственного развития. Направляемые представителями СМИ работы должны быть посвящены информационному освещению хода реализации поручений Главы государства, информировать аудиторию о законах, обсуждаемых в Сенате и об их ориентированности на решение проблемных вопросов. Также к рассмотрению принимаются материалы, рассказывающие об участии депутатов Сената в решении проблем регионов через озвучиваемые ими депутатские запросы. Прием заявок открыт до 10 июня 2025 года. Работы принимаются в номинациях «Лучший телевизионный материал», «Лучший радиоматериал», «Лучшая публикация в печатных СМИ», «Лучшая публикация в интернет-издании», «Лучшая публикация в социальных сетях», «Лучший аналитический материал» (специальная номинация). Церемония награждения победителей состоится накануне Дня работников средств массовой информации. #Сенат #конкурс #Парасат