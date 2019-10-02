Объявлены максимальные ставки по депозитам на ноябрь 2019 года в Казахстане

Экономика
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Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по всем видам депозитов физических лиц на период с 1 ноября по 1 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КФГД.   

По несрочным и срочным депозитам со сроком на 3 месяца ставки вознаграждения останутся без изменений и составят 9,8% и 10,3%, соответственно. Напомним, согласно методике расчета предельных ставок вознаграждения по депозитам размер максимальной ставки по несрочным депозитам зависит от базовой ставки Национального банка. Последний раз Национальный банк утвердил ее с 10 сентября текущего года на уровне – 9,25%. Очередная дата объявления решения по базовой ставке Национальным банком ожидается 28 октября 2019 года.

Что касается размера максимальных рекомендуемых ставок вознаграждения по сберегательным и срочным вкладам в тенге, размещаемым на срок 6, 12 и 24 месяца, то их расчет производится на основании рыночных трендов. Снижение или повышение ставок зависят от предложения банков.

Ставки вознаграждения по срочным вкладам, размещаемым на срок 6, 12 и 24 месяца, как с правом пополнения, так и без права пополнения, выросли, вернувшись в основном, к своим сентябрьским значениям. Наиболее востребованными среди срочных вкладов стали вклады с правом пополнения на 12 месяцев. Максимальная рекомендуемая ставка по этим вкладам на ноябрь – 10,8% годовых.

Ставки по сберегательным вкладам со сроком на 3 месяца остались на прежнем уровне – 12,4% годовых, по сберегательным вкладам на 6, 12 и 24 месяца – незначительно снизились. Среди сберегательных вкладов наиболее популярными остались депозиты со сроком на 12 месяцев без права пополнения. Средневзвешенная ставка вознаграждения по этой категории вкладов составила 12,5%. На основе этого значения рассчитана максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения по этим вкладам на ноябрь – 13,5% годовых.

Следующий по популярности – сберегательный вклад без права пополнения со сроком на 24 месяца. Средневзвешенная ставка вознаграждения – 12,9%. Таким образом, максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения по этим вкладам в ноябре составит 13,9% годовых.

Напоминаем, что КФГД устанавливает максимальные рекомендуемые ставки как средневзвешенная рыночная ставка вознаграждения или базовая ставка плюс спред. Но это не означает, что все банки второго уровня предлагают депозиты по предельной ставке. Каждый банк самостоятельно устанавливает ставки вознаграждения, исходя из политики привлечения фондирования и оценки рисков. Спред дает банкам возможность двигать ставки вверх при необходимости.

В следующем месяце КФГД анонсирует максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения на период с 1 декабря 2019 года по 1 января 2020 года, которые сложатся по рыночным данным за сентябрь 2019 года.

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