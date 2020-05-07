Объявлены победители премии "Выбор критиков - 2020"

Ассоциация кинокритиков Казахстана объявила победителей ежегодной казахстанской премии в области кино "Выбор критиков - 2020" во время онлайн-трансляции на Youtube, сообщает Inform.kz
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В связи со сложившейся ситуацией с эпидемией COVID-19 церемонию вручения в этом году решено было провести именно в таком формате, статуэтки же будут вручены призерам в рабочем порядке.
Итак, победители "Выбор критиков - 2020":
Лучший фильм-драма – "Черный, черный человек" (прод. А.Сатаев, Э.Курмашев, С.Абишев, О.Хлащева);
Лучший жанровый фильм – "Каникулы оффлайн" (Э.Курмашев, С.Абишев);
Лучший режиссер - Адильхан Ержанов ("Черный, черный человек");
Лучший сценарист - Фархат Шарипов ("Тренинг личностного роста");
Лучший оператор - Айдар Шарипов ("Черный, черный человек");
Лучший художник – Куат Тлеубаев ("Томирис");
Мужская роль - Данияр Алшинов ("Черный, черный человек");
Женская роль - Динара Бактыбаева ("Черный, черный человек");
Мужская роль второго плана - Ержан Тусупов ("Тренинг личностного роста");
Женская роль второго плана - Дильназ Нурсеит ("Композитор");
Лучший композитор – Илья Одегов ("Тренинг личностного роста");
Лучшая песня – Данэлия Тулешова ("Каникулы Оффлайн");
Лучший дебют – Шарипа Уразбаева ("Мариям").
Напомним, Ассоциация кинокритиков Казахстана существует с 2015 года и ежегодно проводит премию в области кино "Выбор критиков", на которой традиционно отмечает лучшие достижения казахстанского кинематографа.
В этом году в ряды Ассоциации вступили доктор искусствоведения Молдияр Ергебеков, киновед и кинокритик Дана Амирбекова, а также киновед и программный директор Baiqonyr International Short Film Festival Ержан Жумабеков. С учетом новоприбывших, Ассоциация кинокритиков на данный момент насчитывает 16 членов.
В ее ряды также входят киноведы и кинокритики: президент Ассоциации Гульнара Абикеева, Олег Борецкий, Тулеген Байтукенов, Карим Кадырбаев, Баубек Ногербек, Назира Мукушева, Гульажар Машрапова, Галия Байжанова, Дмитрий Мостовой, Инна Смаилова, Ольга Малышева, Мади Мамбетов и Александра Поршнева.