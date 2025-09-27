Конкурс организован корпоративным фондом «Медиа дамыту қоры» при поддержке Министерства культуры и информации и Министерства труда и социальной защиты населения

В Астане состоялся Республиканский форум «Еңбек адамы – Ел мақтанышы», в работе которого принял участие Премьер-министр Олжас Бектенов. В рамках этого мероприятия прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса, посвящённого Году рабочих профессий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры»

Конкурс организован корпоративным фондом «Медиа дамыту қоры» при поддержке Министерства культуры и информации и Министерства труда и социальной защиты населения. Главная цель творческого состязания – повышение статуса рабочих профессий в обществе, продвижение ценностей трудолюбия и профессионализма, широкое освещение трудовых достижений, а также рассказ о казахстанцах, ставших примером для подражания благодаря добросовестному труду.

С 1 августа по 15 сентября на конкурс поступило более 200 заявок от журналистов, блогеров, фотографов, видеографов, редакций СМИ, колледжей, политических партий и других организаций.

Конкурсная комиссия определила победителей в пяти номинациях:

Лучшая публицистическая статья – «История успеха трудовой династии»:

I место – статья о шахтёрской династии, Аружан Тлеубек, медиапортал «Караван», г. Алматы.

II место – статья об истории династии из Атырау, Жанат Шаяхметова, «Atyrau press», г. Атырау.

III место – статья о мастерской Құрмантегі, Қайныш Бұхарбай, областная общественно-политическая газета «Индустриальная Караганда», г. Караганда.

Лучшее радиоинтервью – «Интервью с Человеком труда»:

I место – интервью с мастером животноводства, Салтанат Садибекова, «Qazaq radiosy», г. Астана.

II место – интервью с техником-связистом, Роман Буркашев, цифровое радио Yasawi FM, г. Туркестан.

III место – радиоинтервью «Человек труда», Ольга Асхожина, радио «Jibek Joly», г. Астана.

Лучший видеоролик – «Портрет человека труда»:

I место – видеоролик о фрезеровщике, Улан Сыдыков, г. Актобе.

II место – видеоролик о металлурге, Нұртөлеу Екібай, медиахолдинг «Saryarqa Aqparat», г. Караганда.

III место – видеоролик о лаборанте химического анализа, Базаргул Мырзатаева, г. Актау.

Лучший телесюжет – «Продвижение ценностей трудолюбия и профессионализма»:

I место – телесюжет об инженере военной авиации, Назгуль Пахманова, АО «Агентство «Хабар», г. Астана.

II место – телесюжет о водолазе, Виктория Кушербаева, АО «РТРК «Қазақстан» Мангистауский филиал, г. Актау.

III место – телесюжет «Кәсіп түбі – нәсіп», Нұрталап Шарападин, областная телерадиокомпания «Ulytau», г. Жезказган.

Лучший фоторепортаж – «Один день мастера»:

I место – «Шойын балқытқан – Мұстафа», Мейирбек Тажкуранов, ТОО «Жайық Пресс», г. Уральск.

II место – «81 жастағы кәсіпкер әже сүйікті ісімен айналысуда», Салтанат Жакупова, сетевое издание Elorda info, г. Астана.

III место – «Золотое правило Уварова», Михаил Митрошенков, фотограф, г. Павлодар.

В состав конкурной комиссии вошли известные журналисты, фотографы, представители медиасферы, а также эксперты в области трудовой политики и квалификации: Максим Рожин – депутат Мажилиса Парламента РК; Әлішер Мұқажан – председатель Комитета информации Министерства культуры и информации РК; Ляззат Ахмурзина – исполнительный директор Ассоциации «KAZENERGY»; Газиза Раимбек – журналист, телеведущая, продюсер; Ляззат Шонаева – заместитель директора Департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен»; Дулат Абибуллаев – журналист, Сәкен Ділдахмет – независимый эксперт в области экологии, фотограф дикой природы; Айбек Темиров – заместитель генерального директора КФ «Медиа дамыту қоры».

Победителям были вручены специальные сертификаты и памятные подарки. Спонсорами конкурса выступили ТОО «Казцинк» и корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры».