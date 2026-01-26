Маршрут пройдет по направлению Великого Шелкового пути и охватит города Алматы – Түркістан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет индустрии туризма

Очередной этап проекта туристического поезда «Zhibek Zholy» запланирован на март

В Центральной Азии продолжается реализация международного туристского проекта - туристического поезда «Zhibek Zholy», объединяющего Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Очередной этап проекта запланирован на период с 20 по 25 марта 2026 года.

Проект предусматривает посещение ключевых историко-культурных и духовных центров региона и направлен на развитие межгосударственного туристского сотрудничества, а также формирование устойчивых трансграничных туристских маршрутов.

Участники проекта посетят Түркістан - духовный центр тюркского мира, Самарканд - один из значимых исторических центров исламской цивилизации, Душанбе - столицу с богатым культурным наследием, а также Ташкент - крупный административный и туристский центр региона.

Программа проекта включает экскурсии, посещение объектов историко-культурного наследия и проведение культурных мероприятий, отражающих традиции стран-участниц маршрута.