В столице продолжается системная борьба с любыми проявлениями вандализма и нарушения общественного порядка.

Фото: акимат

Так, глубокой ночью в полицию обратился водитель скорой помощи. Он сообщил, что неизвестный мужчина, находясь на улице Бейбітшілік, повредил лобовое стекло служебного автомобиля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Выяснилось, что 44-летний гражданин, будучи пьяным, шёл по улице и внезапно бросил барсетку в проезжающую навстречу машину скорой помощи. В результате удара лобовое стекло было повреждено.

Полицейские составили в отношении нарушителя административный протокол, по решению суда он арестован на 15 суток.

Еще один инцидент произошёл около трёх часов ночи. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина разбил стекло остановочного павильона.

Очевидцы сообщили о случившемся полиции. Прибывшие на место стражи порядка оперативно задержали подозреваемого. Нарушитель арестован на 10 суток.

С начала года в столице зарегистрировано около 200 правонарушений, связанных с умышленным уничтожением или повреждением чужого имущества. За этот же период по статье «Мелкое хулиганство» в городе наказали 3 000 человек.