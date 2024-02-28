Один из самых опасных вулканов проснулся в Мексике

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В Мексике проснулся один из самых опасных вулканов Попокатепетль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Накануне он выбросил огромные столбы дыма и пепла примерно на два километра от места извержения.

Местные власти объявили «желтую» тревогу и предупредили жителей окрестных поселений не приближаться к месту происшествия и готовиться на случай эвакуации.

Попокатепетль считается самым активным среди 46 действующих вулканов по всей стране. В прошлый раз в ноябре 2023 года в результате природного явления международный аэропорт города Пуэбло был вынужден закрыться из-за пепла и сажи на взлётно-посадочных полосах, а в 11 районах региона отменили уличные мероприятия и занятия в школах.