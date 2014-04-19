Одиночество без патриарха

Для Латинской Америки Габо, как его ласково называли жители континента, стал первым писателем, представившим эту часть света в мировой литературе. В 2012 году правительство Мексики присудило ему Медаль изящных искусств – наивысший знак отличия для творцов.

Первые литературные пробы Гарсиа Маркеса относятся к периоду учебы в интернате, где он пробует писать стихотворения и рассказы, с середины 40-х годов – совмещает творческие поиски с журналистикой. Впрочем, слишком серьезно к своим тогдашним занятиям литературой Гарсиа Маркес не относился, в шутку отмечая, что первые рассказы написал с целью развеять скепсис критика и романиста Саламеа Борди относительно способности молодого колумбийского поколения выдвинуть из своих рядов писателей.

В 1955-м в Боготе вышла повесть «Палая листва», в которой Маркес впервые заявил о себе как о серьезном прозаике. «Палой листвой» в его родном городке называли людей, кочующих в поисках заработка и места под солнцем. Впервые упоминается городок Макондо, где впоследствии будут разворачиваться события многих его произведений. В повести отчетливо звучит тема одиночества – одна из центральных в творчестве Маркеса, так же как проблема власти и ее перерождения в неуправляемую законами и моралью деспотическую тиранию (сборник «Необычная и грустная история о доверчивой Ерендире и ее жестокой бабке», романы «Генерал в лабиринте» и «Осень патриарха» ).

Настоящая слава приходит к Гарсиа Маркесу в 1967 году с романом «Сто лет одиночества», который имел невероятный успех и по глубине идейного замысла, уровню художественного совершенства был поставлен критиками в один ряд с сервантесовским «Дон Кихотом».

«Жить, чтобы рассказывать о жизни» – так называется автобиографический сборник Габриэля Гарсиа Маркеса и так, пожалуй, можно назвать основной принцип его творчества. Смотреть на мир, не закрывая глаз. Чувствовать, распахивая душу. Писать, погружаясь в магическую глубину реальности. Его наполненная до краев событиями жизнь оказалась неисчерпаемым источником сюжетов – в романах, рассказах и повестях под камуфляжем вымысла и мистики ясно читаются реальные персонажи, события и города.

В Казахстане, как и во всем мире, знают и любят Маркеса. Так, три года назад в издательстве «Аударма» в серии «Мировая классика» вышел сборник его рассказов «Сенбiден кейiнгi күн» («Как-то после субботы»).

Татьяна БЕК