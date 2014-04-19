Культура
Одиночество без патриарха

Для Латинской Америки Габо, как его ласково называли жители континента, стал первым писателем, представившим эту часть света в мировой литературе. В 2012 году правительство Мексики присудило ему Медаль изящных искусств – наивысший знак отличия для творцов.

Первые литературные пробы Гарсиа Маркеса относятся к периоду учебы в интернате, где он пробует писать стихотворения и рассказы, с середины 40-х годов – совмещает творческие поиски с журналистикой. Впрочем, слишком серьезно к своим тогдашним занятиям литературой Гарсиа Маркес не относился, в шутку отмечая, что первые рассказы написал с целью развеять скепсис критика и романиста Саламеа Борди относительно способности молодого колумбийского поколения выдвинуть из своих рядов писателей.

В 1955-м в Боготе вышла повесть «Палая листва», в которой Маркес впервые заявил о себе как о серьезном прозаике. «Палой листвой» в его родном городке называли людей, кочующих в поисках заработка и места под солнцем. Впервые упоминается городок Макондо, где впоследствии будут разворачиваться события многих его произведений. В повести отчетливо звучит тема одиночества – одна из центральных в творчестве Маркеса, так же как проблема власти и ее перерождения в неуправляемую законами и моралью деспотическую тиранию (сборник «Необычная и грустная история о доверчивой Ерендире и ее жестокой бабке», романы «Генерал в лабиринте» и «Осень патриарха» ). 

Настоящая слава приходит к Гарсиа Маркесу в 1967 году с романом «Сто лет одиночества», который имел невероятный успех и по глубине идейного замысла, уровню художественного совершенства был поставлен критиками в один ряд с сервантесовским «Дон Кихотом». 

«Жить, чтобы рассказывать о жизни» – так называется автобиографический сборник Габриэля Гарсиа Маркеса и так, пожалуй, можно назвать основной принцип его творчества. Смотреть на мир, не закрывая глаз. Чувствовать, распахивая душу. Писать, погружаясь в магическую глубину реальности. Его наполненная до краев событиями жизнь оказалась неисчерпаемым источником сюжетов – в романах, рассказах и повестях под камуфляжем вымысла и мистики ясно читаются реальные персонажи, события и города.

В Казахстане, как и во всем мире, знают и любят Маркеса. Так, три года назад в издательстве «Аударма» в серии «Мировая классика» вышел сборник его рассказов «Сенбiден кейiнгi күн» («Как-то после субботы»). 

Татьяна БЕК

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
Худший продукт на завтрак назвал врач
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Токаев дал поручения по повышению уровня жизни жителей Алматы
Татарский сабантуй проходит в Нур-Султане
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
КТЖ потребовала от арендатора судна "Жибек Жолы" прояснить ситуацию с перевозкой зерна из Украины
Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе приостановили работу
"Следим за ситуацией" – министр информации прокомментировал инцидент с алматинским журналистом
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 июля
Режим открытого неба продлят в 12 аэропортах Казахстана
Новый заместитель руководителя назначен в Бюро национальной статистики
Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей совбезов стран ОТГ
Мажит Шарипов покидает пост главы Казатомпрома
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон

Читайте также

Культура
«Зеленые» идеи юннатов
Культура
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Культура
Уникальный артефакт обнаружили археологи в Атырауской облас…
Культура
На сцене – миф и модерн

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]