Официально анонсирован следующий бой Жана Кособуцкого

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Председатель промоутерской компании Top Rank Боб Арум анонсировал бой казахстанского боксера-супертяжа Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) и американца Джареда Андерсона (14-0, 14 КО), который состоится 1 июля в Толедо (штат Огайо, США), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«Джаред Андерсон — гордый сын Толедо, и мы очень рады привезти Top Rank и ESPN в "Стеклянный город". С тех пор, как Джаред стал профессионалом, мы нацелились на Толедо, как на место проведения боев. Сейчас он - лучший молодой супертяжеловес в мире, и настало время привести "Настоящего большого ребенка" домой. Жан Кособуцкий сам по себе свирепый панчер, и я ожидаю остросюжетного боя перед шумной, аншлаговой толпой в Хантингтон-центре", - сказал Боб Арум.

Жан Кособуцкий - казахстанский боксер профессионал, выступает в тяжелой весовой категории, носит звание мастера спорта РК международного класса. Завоевывал серебро Универсиады в 2013 году, трижды становился чемпионом Казахстана по боксу среди любителей.

В профессиональном боксе является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA International и WBC International Silver.