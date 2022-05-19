В Казахстане покажут прямую трансляцию боя Жана Кособуцкого за титул WBC

В ночь с 21 на 22 мая казахстанский боксер Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) сразится за вакантный пояс чемпиона WBC International в супертяжелом весе с французом Жоаном Дюопа (39-6, 26 КО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В Казахстане бой Кособуцкий — Дюопа в прямом эфире покажет телеканал «Хабар». Прямая трансляция начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.

Свой последний бой Жан Кособуцкий провел в ноябре: он нокаутировал в пятом раунде непобежденного доминиканского боксера Алексиса Гарсию (11-1, 7 КО).

Жоан Дюопа также дрался в ноябре и удосрочил во втором раунде венгерского джорнимена Андраша Чомора (18-34-2, 14 КО).