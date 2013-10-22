Экономика
Официальный формат недели

В первой части брифинга официальный представитель Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Алтай Абибуллаев рассказал об основных событиях текущей недели.

В рамках официального визита в Казахстан председателя Государственного Собрания Венгрии Ласло Кёвера с 23 по 24 октября в Астане запланированы встречи спикера Парламента Венгрии с Премьер-Министром РК Сериком Ахметовым, председателем Мажилиса Парламента Нурланом Нигматулиным и заместителем председателя Сената Аскаром Бейсенбаевым.

Казахстан и Венгрия плодотворно сотрудничают в сферах культуры, образования, межпарламентских отношений, энергетики, транспорта и в совместной разработке космических, нано- и биотехнологий. Предстоящий диалог в Астане также посвящен вопросам дальнейшего расширения взаимодействия стран в этих направлениях.

24 октября в Сенате запланированы презентации законопроектов в сфере бюджета, в частности, «О республиканском бюджете на 2014–2016 годы», «О гарантированном трансферте из Национального фонда Казахстана на 2014–2016 годы», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения» и другие проекты.

Во вторник на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Серика Ахметова будет обсуждена программа «Доступное жилье-2020». О реализации программы в регионах страны по итогам 9 месяцев текущего года доложат заместитель министра регионального развития Казахстана Серик Нокин, а также акимы областей, городов Астаны и Алматы.

В пятницу глава Правительства посетит с рабочей поездкой Алматинскую область, в ходе которой ознакомится с социально-экономическим развитием региона.

В начале текущей недели состоится официальный визит в нашу страну министра Канцелярии Премьер-Министра – министра иностранных дел, министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Сингапура г-жи Грэйс Фу. В Астане запланированы ее встречи с первым заместителем Премьер-Министра – министром регионального развития Бакытжаном Сагинтаевым и министром охраны окружающей среды Нурланом Каппаровым.

С 22 по 24 октября в канадском городе Калгарим министр нефти и газа Казахстана Узакбай Карабалин примет участие в работе IV форума Всемирного нефтяного совета. В рамках мероприятия будет презентована казахстанская заявка на проведение в Астане 22-го Всемирного нефтяного конгресса в 2017 году. Наряду с Астаной за право проведения этого форума выступают города Хьюстон, Стамбул и Копенгаген. Голосование состоится в среду, 23 октября.

Во второй части брифинга с докладом о мерах, принимаемых в автодорожной отрасли в свете реализации поручений Главы государства, выступил министр транспорта и коммуникаций Аскар Жумагалиев.

Напомним, что в ходе расширенного заседания в Акорде Президент Казахстана Н. Назарбаев подверг резкой критике работу этого ведомства. При этом в числе нареканий Главы государства в адрес Министерства транспорта и коммуникаций было названо и недостаточное применение в отечественной практике автодорожного строительства новейших технологий и материалов.

Поясняя суть работы ведомства, связанной с применением новых технологий и материалов в строительстве автодорог, министр отметил, что на сегодня в рес­публике проложено порядка 40 экспериментальных участков с использованием новых дорожных покрытий.

– В настоящее время создана межведомственная рабочая группа, которая занимается рассмотрением вопросов внедрения инновационных материалов. При этом некоторые технологии мы уже давно начали использовать по результатам тестирования. К примеру, тот же «Сларри Сил», – сообщил министр.

В текущем году в этой отрасли пос­ле проведенных исследований начали опытное применение дорожного пок­рытия «микросюрфейсинг», которое имеет хорошие характеристики по сроку эксплуатации дорожного полотна в условиях резких температурно-климатических перепадов, какие имеют место в Казахстане.

По технологиям строительства монолитных железобетонных мостов также сегодня ведутся апробации в Кызылординской и Южно-Казахстанской областях. После завершения этих испытаний предполагается начать повсеместное использование данных технологий на практике.

Досжан НУРГАЛИЕВ

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