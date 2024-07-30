Огромный алмаз нашел рабочий в Индии

Его стоимость оценивают в почти сто тысяч долларов

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Погрязший в долгах рабочий Гауд нашел драгоценный камень весом 19,22 карата, работая на арендованном руднике, принадлежащем правительству, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Он сиял потрясающе. Я сразу тогда понял, что это алмаз», - сообщают журналисты CNN слова 40-летнего Раджу Гауда.

После этого мужчина вместе со своим младшим братом отвезли алмаз властям, которые вернут им большую часть стоимости находки после его продажи на аукционе.

Гауд планирует на полученные с продажи деньги выйти из долгов, обеспечить будущее своей семье и купить земельный участок, добавили журналисты.