"Охотился в соцсетях": на сотрудника акимата завели уголовное дело за изнасилование несовершеннолетних

Руководителя отдела внутренней политики Лисаковска Костанайской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетних, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kstnews.kz.

Одна из матерей несовершеннолетних потерпевших написала заявление в полицию на руководителя отдела внутренней политики города.

Правозащитница, руководитель фонда "НеМолчи.kz" Дина Смаилова обратилась к Президенту Казахстана с просьбой взять дело на контроль.



Сообщается, что мужчина знакомился в соцсетях с девушками, влюблял их в себя, а после интимной близости искал новую жертву.

На страничке свой реальный возраст скрывал, умалчивал и о семейном положении - мужчина женат и у него есть ребенок.



"Начато досудебное расследование по статье 120 ч.3-1 п.1 УК (изнасилование несовершеннолетней). Проводятся необходимые следственные действия. Устанавливается круг возможных потерпевших лиц. Обращаемся к возможным потерпевшим с просьбой сообщить правоохранительным органам о противоправных деяниях в отношении них. Конфиденциальность гарантируется", - прокомментировали в департаменте полиции.