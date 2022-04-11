Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Происшествия
"Охотился в соцсетях": на сотрудника акимата завели уголовное дело за изнасилование несовершеннолетних

Руководителя отдела внутренней политики Лисаковска Костанайской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетних, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kstnews.kz.

Одна из матерей несовершеннолетних потерпевших написала заявление в полицию на руководителя отдела внутренней политики города.

Правозащитница, руководитель фонда "НеМолчи.kz" Дина Смаилова обратилась к Президенту Казахстана с просьбой взять дело на контроль.

Сообщается, что мужчина знакомился в соцсетях с девушками, влюблял их в себя, а после интимной близости искал новую жертву.

На страничке свой реальный возраст скрывал, умалчивал и о семейном положении - мужчина женат и у него есть ребенок.

"Начато досудебное расследование по статье 120 ч.3-1 п.1 УК (изнасилование несовершеннолетней). Проводятся необходимые следственные действия. Устанавливается круг возможных потерпевших лиц. Обращаемся к возможным потерпевшим с просьбой сообщить правоохранительным органам о противоправных деяниях в отношении них. Конфиденциальность гарантируется", - прокомментировали в департаменте полиции.

Популярное

Все
Дежурные ЦОНы возобновили работу в Казахстане
Раскол народных избранников на два лагеря впервые произошел в маслихате Жамбылской области
Готовы ли казахстанцы к росту цены на муку со 115 до 155 тенге?
Видео с мертвой рыбой в водоеме Ботанического сада прокомментировал акимат Нур-Султана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 апреля
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Мы поддерживаем политическую повестку Токаева – заместитель Госсекретаря США
Парень сорвался с аттракциона в Шымкенте
Тамара Дуйсенова вновь стала главой Минтруда
США максимально старается смягчить действие антироссийских санкций на Казахстан – МИД
Повышение зарплаты затронет более 1 млн казахстанцев
Аружан Саин эмоционально выразила свою позицию по ситуации с детскими секциями и кружками
Вырастут ли цены на хлеб в Казахстане, ответили в Минсельхозе
Наука, бизнес и преодоление дефицита инженеров в Казахстане
Электронные автобусные таблички установили в Кызылорде, но почему они не работают?
Январские беспорядки: гибель 24 человек от рук полицейских объяснили в Генпрокуратуре
"Перепутавшую" детскую площадку со стоянкой автоледи наказали в Алматы - видео
Работать в убыток глупо. Но кто автор этой глупости?
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Ребенка сбили на "зебре" в Актау: пострадавший находится в коме – СМИ
10 апреля 2022
Сказать «нет» беспечности
Общественный резонанс помог решить проблему яхт-клуба в Актау
Паруса не опускать!
Казахстанские грузы будут попадать в Европу, несмотря на геополитический кризис
Головкин сместил Канело с первого места в рейтинге лучших боксеров мира
Транзитные мосты содружества
Поддержать, а не критиковать
Наследие Мустафы Шокая обсудили в Нур-Султане
Предвестник независимости
Нападавшие не останавливались ни перед чем – ветеран полиции о январских событиях в Казахстане
Не предавать память невинно погибших
Новые реформы должны укрепить Казахстан перед внешними и внутренними вызовами
Открытый новый Казахстан
По списку или персонально?
Казахстан снимает ограничения по границе с тремя странами
Почти половина игрушек в казахстанских магазинах оказалась опасной для детей
Девочка-пешеход погибла в ДТП в Алматы
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Министр обороны проверил подразделения РгК "Восток"
"Водитель не стал ждать": беременная актюбинка выпала из автобуса
10 апреля 2022
Грузовик сорвался в ущелье в Алматинской области, погиб водитель
Выборы президента проходят во Франции
"Не бойтесь высказывать свое мнение" – глава "Самрук-Казына" молодым резервистам
Жителей села Речное эвакуировали из-за паводков в ВКО
Груженная бытовой техникой фура из России сгорела в Туркестанской области
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 апреля
Оставление скота без присмотра ведет не только к кражам, но и к гибели людей
09 апреля 2022
Внедорожник застрял посреди бурной реки в Талдыкоргане – видео
Перспективы развития Национального военно-патриотического центра обсудили в Нур-Султане
Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
Более 20 школ оштрафовали из-за наружных туалетов в Туркестанской области
Неизвестные сообщили о взрывном устройстве на борту самолета Минск – Нур-Султан
Могут ли санкции против дочерних российских банков повлиять на казахстанские БВУ, разъяснил финрегулятор
Посол Казахстана встретился с Президентом США
Незаконное майнинговое оборудование обнаружили в ТРЦ Нур-Султана - видео
Сводит на нет работу по увеличению доходов казахстанцев – Смаилов о росте цен на продукты
Военные моряки в ходе учения «Батыл Тойтарыс - 2022» выполняют задачи в Каспийском море
Грузовые вагоны сошли с рельсов в ВКО
Молодых супругов нашли повешенными в Капшагае

Читайте также

Происшествия
"Просил постричь раньше записи": астанчанин ударил парикмах…
Происшествия
Вложившая 20 млн тенге в финпирамиду женщина подожгла себя …
Происшествия
Кассирша в Шымкенте организовала нападение, чтобы скрыть не…
Происшествия
"Признали свою вину": МВД освободило более 300 участников я…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021