Охотники стали жертвами болезни оленей-зомби

Наука
123
Айман Аманжолова
[email protected]

Американские медики впервые идентифицировали двух человек, которые, как предполагается, стали жертвами хронической изнуряющей болезни (CWD) — прионного заболевания, превращающего оленей в подобие зомби, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Свои предположения они изложили в научном журнале Neurology.

"Оба случая были зафиксированы в 2022 году. Одним из пострадавших был 72-летний охотник, который неоднократно употреблял в пищу мясо оленей, добытых в местах распространения CWD. В последние недели жизни его состояние резко ухудшилось: он стал агрессивен, у него проявились симптомы деменции. Несмотря на лечение, спустя месяц его не стало", - говорится в сообщении. 

Причиной летального исхода, по заключению медиков, была спорадическая форма болезни Крейтцфельдта-Якоба — редчайшего прионного заболевания головного мозга. Стремительное развитие деменции — одна из ее характерных черт.

Врачи обратили внимание, что болезнью Крейтцфельдта-Якоба страдал и один из знакомых пациента. Он тоже был охотником и тоже ел мясо оленей, возможно, пораженных CWD. Это дало повод для подозрений, что в действительности и у того, и другого охотника была не болезнь Крейтцфельдта-Якоба, а именно CWD, которым они заразились от оленей.

Как отмечают авторы работы, эксперименты на обезьянах и мышах подтвердили, что CWD может поражать не только оленей, но и другие виды. При этом некоторые разновидности прионов, приводящих к болезни Крейтцфельдта-Якоба, невозможно отличить от возбудителей CWD без детального анализа, который в данных случаях не проводился.

По мнению авторов работы, все это говорит в пользу версии, что охотники стали жертвами CWD. В то же время они признают, что утверждать это со стопроцентной уверенностью все же нельзя.

Хроническую изнуряющую болезнь (CWD), распространяющуюся среди чернохвостых оленей, вызывают прионы — аномальные белки, поражающие головной мозг и нервную систему. Когда они проникают в мозг оленей, те становятся сонливыми, начинают спотыкаться и чахнут. Зараженных животных отличает пустой бессмысленный взгляд, из-за которого CWD и прозвали болезнью оленей-зомби.

Хроническая изнуряющая болезнь опасна, неизлечима и всегда заканчивается летальным исходом. Остановить ее распространение крайне трудно: патоген может годами сохраняться в грязи или на поверхностях и способен выдержать радиацию, нагревание до 600 градусов и обработку формальдегидом или другими дезинфицирующими средствами.

Ранее сообщалось, что в Йеллоустонском национальном парке в США нашли первого оленя, зараженного инфекцией, которая превращает животных в подобие зомби. Специалисты предупреждают, что болезнь может перекинуться и на людей.

#США #заражение #олень #зомби

Популярное

Все
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Столетняя фронтовичка готовится встретить 9 мая
Краснокнижную птицу, упавшую с неба под Костанаем, выпустили на волю
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
На Чаганском гидроузле ведутся работы по усилению шандоров
В столице представили лучшие автомобили, запчасти, комплектующие 400 компаний из 20 стран мира
Большую воду первыми приняли дачи в поймах рек
Сделки с недвижимостью следует проверять – эксперт
Отвоевать ребенка у смартфона можно с помощью воды
Железные герои дарят живое участие
Как купеческий особняк из кадастра исчез
Весенний автосезон: об амбициях, удобстве и пользе альтернативного транспорта
Казахский надо сделать модным – преподаватель
Знание казахского языка помогло многодетной матери спасти детей из горящего дома
Более ста детей из ЗКО продолжат обучение в центре оздоровления в Кызылординской области
Народная инициатива легла в основу создания музея хлопководства
Эвакуированных переселили в общежития в Актюбинской области
В Актобе представителей банков призвали выйти в народ
Полиция опровергла риск теракта в школах Астаны
В Астане проходит показ раритетных костюмов, в которых выступали казахстанские чемпионы
Целина: как это было
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Психологи показали простой способ побороть гнев
Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
Умер знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли
Спецпоказ полнометражного фильма «Каныш» прошел в Астане
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
Военные билеты перевели в цифровой формат
Данияр Ашимбаев прокомментировал тезисы Токаева о развитии казахстанской науки
Йога, шахматы, вокал: как работают центры для пожилых людей в Астане
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Осьминоги могут погибнуть от потепления океанов
Психологи показали простой способ побороть гнев
Март 2024 года стал самым жарким в истории
Болезнь Альцгеймера можно будет взять под контроль

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]