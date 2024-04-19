Охотники стали жертвами болезни оленей-зомби

Американские медики впервые идентифицировали двух человек, которые, как предполагается, стали жертвами хронической изнуряющей болезни (CWD) — прионного заболевания, превращающего оленей в подобие зомби, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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Свои предположения они изложили в научном журнале Neurology.

"Оба случая были зафиксированы в 2022 году. Одним из пострадавших был 72-летний охотник, который неоднократно употреблял в пищу мясо оленей, добытых в местах распространения CWD. В последние недели жизни его состояние резко ухудшилось: он стал агрессивен, у него проявились симптомы деменции. Несмотря на лечение, спустя месяц его не стало", - говорится в сообщении.

Причиной летального исхода, по заключению медиков, была спорадическая форма болезни Крейтцфельдта-Якоба — редчайшего прионного заболевания головного мозга. Стремительное развитие деменции — одна из ее характерных черт.

Врачи обратили внимание, что болезнью Крейтцфельдта-Якоба страдал и один из знакомых пациента. Он тоже был охотником и тоже ел мясо оленей, возможно, пораженных CWD. Это дало повод для подозрений, что в действительности и у того, и другого охотника была не болезнь Крейтцфельдта-Якоба, а именно CWD, которым они заразились от оленей.

Как отмечают авторы работы, эксперименты на обезьянах и мышах подтвердили, что CWD может поражать не только оленей, но и другие виды. При этом некоторые разновидности прионов, приводящих к болезни Крейтцфельдта-Якоба, невозможно отличить от возбудителей CWD без детального анализа, который в данных случаях не проводился.

По мнению авторов работы, все это говорит в пользу версии, что охотники стали жертвами CWD. В то же время они признают, что утверждать это со стопроцентной уверенностью все же нельзя.

Хроническую изнуряющую болезнь (CWD), распространяющуюся среди чернохвостых оленей, вызывают прионы — аномальные белки, поражающие головной мозг и нервную систему. Когда они проникают в мозг оленей, те становятся сонливыми, начинают спотыкаться и чахнут. Зараженных животных отличает пустой бессмысленный взгляд, из-за которого CWD и прозвали болезнью оленей-зомби.

Хроническая изнуряющая болезнь опасна, неизлечима и всегда заканчивается летальным исходом. Остановить ее распространение крайне трудно: патоген может годами сохраняться в грязи или на поверхностях и способен выдержать радиацию, нагревание до 600 градусов и обработку формальдегидом или другими дезинфицирующими средствами.

Ранее сообщалось, что в Йеллоустонском национальном парке в США нашли первого оленя, зараженного инфекцией, которая превращает животных в подобие зомби. Специалисты предупреждают, что болезнь может перекинуться и на людей.