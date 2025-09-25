«Окно в семью»: в Петропавловске появились видеотаксофоны для осужденных женщин

Общество
104
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

По словам организаторов, проект призван снизить уровень стресса у осужденных, укрепить семейные связи и помочь женщинам в будущей ресоциализации

Фото прокуратуры СКО

Стены женской колонии в Петропавловске стали чуть «прозрачнее» — в учреждении № 50 заработала система видеотаксофонов. Теперь осужденные женщины могут видеться с близкими не только во время редких свиданий, но и через экран видеосвязи, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как уточнили в областной прокуратуре, новая система реализована в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева и Концепции «Закон и Порядок». Основная цель — гуманизация условий содержания, особенно для матерей несовершеннолетних детей.

Каждой женщине присвоен индивидуальный ID-код, а звонки возможны лишь на номера, заранее внесенные в личное дело. Для родственников предусмотрено удобное мобильное приложение «Soilephone», которое можно скачать через Google Play и самостоятельно оплачивать связь.

Кроме видеозвонков доступны аудио- и видеосообщения, обмен SMS. Вся информация хранится на защищенном сервере, что исключает утечку персональных данных.

Инициатива реализуется при участии прокуратуры области, департамента уголовно-исполнительной системы и компании «Жас Тарлан».

