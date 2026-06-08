Казахский тазы триумфально представлен на World Dog Show 2026 в Болонье

В Болонье завершилось историческое для Казахстана участие казахского тазы в программе World Dog Show 2026 — одного из самых значимых событий мировой кинологии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Союз кинологов

Фото: Союз кинологов

С 2 по 7 июня 2026 года внимание международного кинологического сообщества было приковано к Италии, где собрались судьи, эксперты, заводчики, владельцы и представители национальных кинологических организаций из разных стран мира. Для Казахстана это событие имело особое значение: на одной из главных мировых площадок была представлена национальная порода — Казахский тазы, получившая в 2024 году предварительное признание Международной кинологической федерации FCI.

Участие Союза кинологов Казахстана в World Dog Show 2026 стало важным этапом последовательной работы по продвижению породы к окончательному международному признанию.

Особое значение имело участие в IV Всемирном конгрессе судей FCI, прошедшем 2 июня. Это профессиональная площадка, где в одном месте собираются судьи-эксперты со всего мира. В рамках конгресса Союз кинологов Казахстана представил специальную лекцию, посвященную казахскому тазы. Международному судейскому корпусу были представлены история породы, ее связь с традиционной культурой казахского народа, функциональное назначение тазы как борзой, породный тип, экстерьер, характерные движения, темперамент и особенности экспертной оценки в ринге.

Такой формат был важен не только для презентации породы, но и для формирования у судей FCI правильного профессионального понимания казахского тазы. Это особенно значимо на этапе предварительного международного признания, когда каждое выступление породы на мировой арене влияет на ее дальнейшее восприятие, развитие и продвижение к окончательному признанию.

Важной частью участия Казахстана в World Dog Show 2026 стала работа презентационного стенда Союза кинологов Казахстана, посвященного казахскому тазы.

Стенд Казахстана располагался в самом сердце выставки и с первых дней стал одной из наиболее заметных и посещаемых площадок World Dog Show 2026. Он привлекал внимание судей, заводчиков, владельцев собак, представителей национальных кинологических организаций, гостей выставки и международных СМИ.

Посетители стенда могли познакомиться с историей казахского тазы, его функциональным назначением, породными особенностями, современным состоянием племенной работы и ролью Казахстана как страны происхождения породы.

Стенд стал не только информационной площадкой, но и настоящим центром притяжения. Гости с большим интересом останавливались у стенда, общались с представителями Казахстана и с удовольствием фотографировались на его фоне. По признанию многих участников и гостей выставки, национальный стенд Казахстана был одним из самых ярких, содержательных и запоминающихся на World Dog Show 2026.

Кульминацией участия стали ринговые выступления казахских тазы 5 и 6 июня. Представители породы приняли участие сразу в трех значимых выставочных этапах: Club Show 2026, ENCI Winner 2026 и World Dog Show 2026.

Важно отметить главный общий результат: все без исключения казахские тазы получили оценку «Отлично». Это является показателем не только высокого качества представленных собак, но и подтверждением того, что в Казахстане системно и правильно выстроена племенная работа по сохранению и развитию национальной породы.

5 июня 2026 года казахский тазы был представлен на Club Show 2026 — выставке национального ранга Италии.

По итогам Club Show 2026 лучшим кобелем-юниором стал Актабан из Астаны, лучшей сукой-юниором — Табигат из Алматы. Лучшим кобелем был признан Лашын из Астаны, лучшей сукой — Рея из Астаны. По итогам сравнения лучшим представителем породы и победителем Club Show 2026 стал Лашын. В этот же день казахские тазы приняли участие в ENCI Winner 2026 — выставке международного ранга. Лучшим кобелем-юниором был признан Челси из Астаны, лучшей сукой-юниором — Табигат из Алматы. Лучшим кобелем стал Перс из Астаны, лучшей сукой — Рея из Астаны. Лучшим представителем породы и победителем ENCI Winner 2026 стал Перс.

Отдельного внимания заслуживает исторический результат Перса: после победы в породе он продолжил соревнование с представителями других борзых в своей возрастной категории и занял 4-е место. Для казахского тазы такой результат на международной площадке такого уровня стал важным достижением и новым ориентиром в продвижении породы.

6 июня 2026 года казахский тазы был представлен в основной программе World Dog Show 2026 — Всемирной выставки собак, фактически чемпионата мира в системе FCI.

По итогам World Dog Show 2026 лучшим кобелем-юниором стал Челси из Алматы, лучшей сукой-юниором — Табигат из Алматы. Лучшим кобелем был признан Лашын из Астаны, лучшей сукой — Рея из Астаны. Лучшим представителем породы и победителем World Dog Show 2026 стал Лашын. После победы в породе Челси и Лашын продолжили участие в соревновании с другими борзыми в соответствующих возрастных категориях. По итогам дальнейшего сравнения Челси занял 4-е место, что стало еще одним историческим результатом для казахского тазы на мировой выставочной арене. По итогам выступлений на World Dog Show 2026 титулы Юного чемпиона мира получили Челси и Табигат. Титулы Чемпиона мира получили Лашын и Рея.

Таким образом, по итогам участия в выставочной программе титулы Чемпиона Италии получили Дастер, Лашын, Рея, Перс, Арлан и Кербез, а Сарбаз стал резервным победителем класса чемпионов. Титулы Юного чемпиона Италии получили Челси, Табигат и Актабан,

Эти результаты имеют особое значение для Казахстана. Казахский тазы не просто был представлен на World Dog Show 2026 — порода уверенно заявила о себе на мировой арене, получила высокую экспертную оценку, внимание международного сообщества и продемонстрировала устойчивый породный уровень.

Для Союза кинологов Казахстана важны титулы и победы, однако главный результат шире: казахский тазы становится узнаваемым в международной кинологии, а Казахстан подтверждает свой статус страны происхождения породы и центра системной работы по ее сохранению, развитию и продвижению.

Отдельной яркой страницей участия Казахстана в World Dog Show 2026 стало выступление казахского тазы в международном шоу «TOP Dog 2026».

TOP Dog — это не классическая экспертная оценка в ринге, а зрелищное международное представление, ориентированное на широкую аудиторию, медиа и мировое выставочное сообщество. Именно здесь порода получает возможность быть увиденной не только специалистами, но и тысячами зрителей как часть культурного образа своей страны.

Впервые на этой престижной площадке был представлен Казахстан. На главном экране арены был продемонстрирован государственный флаг Республики Казахстан, а название нашей страны прозвучало перед международным кинологическим сообществом.

Казахстан на арене представили казахский тазы Дастер из Астаны, хендлер Камибаева Карина и Президент Союза кинологов Казахстана Серікқали Бауыржан.

Это был не просто выставочный эпизод, а символическое представление Казахстана как страны происхождения казахского тазы на одной из главных мировых кинологических площадок.

Выход казахского тазы на TOP Dog 2026 стал эмоциональной кульминацией участия Казахстана в World Dog Show 2026. На этой площадке тазы был показан как самобытная, узнаваемая и достойная порода, способная занять свое место в глобальной кинологии.

Напомним, вопросы сохранения и развития казахских пород собак — получили системное развитие по поручению Главы государства. 3 января 2023 года был подписан Закон Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак, закрепивший правовую основу этой работы.

3 сентября 2024 года FCI признала породу «Казахский тазы» на предварительной основе и закрепила за Казахстаном статус страны происхождения. В течение установленного периода Казахстану предстоит продолжить развитие породы, накопление племенных, выставочных и иных данных, необходимых для ее окончательного признания.

Участие казахского тазы в World Dog Show 2026 в Болонье стало важной вехой этого пути. Сегодня можно уверенно сказать: казахский тазы достойно выходит на международную арену и занимает свое место в глобальной кинологии.