Спасатели МЧС помогли туристке в Чарынском каньоне

В Алматинсой области во время профилактического патрулирования в Чарынском каньоне к спасателям обратились туристы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Они сообщили, что пассажирка, гражданка Германии 1962 года рождения, получила травму тазобедренного сустава и испытывала сильную боль.

Сотрудники МЧС оперативно оказали необходимую помощь, организовали транспортировку пострадавшей служебным транспортом и передали её медицинским работникам.

Этот случай показывает, что дежурство спасателей в местах массового отдыха и проведение профилактических мероприятий позволяют своевременно реагировать на происшествия и оказывать помощь гражданам.