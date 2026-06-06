Короны – красавицам!

Общество
Юлия Викторова

Первый республиканский конкурс красоты «Арқа аруы – 2026» прошел в Жанааркинском районе области Улытау. Приуроченный к 35-летию Независимости Казахстана конкурс призван не только воспеть красоту казахских девушек, но и направлен на популяризацию национальных ценнос­тей, культуры и искусства.

фото предоставлено пресс-службой акимата области Улыта

В состязании за корону королевы красоты приняли участие самые прекрасные девушки из всех регионов страны. Обладательницей Гран-при и сертификата на 1,5 млн тенге стала Толганай Наурызбай (Астана). Первое место заняла Багдат Бахыт (Кызылординская область), она получила премию 1 млн тенге.

Второе место и премию 500 тыс. тенге завоевала Индира Мухтар (Атырауская область). Третье место и 350 тыс. тенге достались Айганым Шакмурай (Акмолинская область). Участницы конкурса стали также обладателями приза зрительских симпатий и ряда поощрительных призов.

В состав жюри конкурса вошли заслуженные деятели РК Канат и Светлана Айтбае­вы, Сержан Мусайын, телеведущая Динара Сатжан, поэт Калкаман Сарин и предпринимательница Меруерт Ибышева.

Особого внимания и теплого приема была удостоена гос­тья мероприятия – известная актриса Меруерт Утекешева, прославившаяся ролью в фильме «Қыз Жібек». Народной артистке Казахстана от имени всех жителей региона подарили белую лошадь. Как отметили зрители и участники конкурса, эта сцена стала одним из впечатляющих момен­тов мероприятия.

Организаторы также выразили особую благодарность спонсорам, которые внесли вклад в формирование призового фонда конкурса «Арқа аруы – 2026».

#регионы #конкурс красоты #«Арқа аруы – 2026»

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