На востоке начали готовить пляжи

Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На востоке страны для массового отдыха определено 23 места купания.

Фото: ДЧС ВКО

Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, несмотря на то что в регионе расположено 800 небольших и крупных рек и примерно 1 тыс. озер, для безопасного отдыха подходят лишь единичные пляжи.

Например, в Усть-Каменогорске таких всего три, причем на одном, в связи с несоответствующими санитарными показателями воды, разрешены только лодочные прогулки. По одному пляжу имеется в Риддере, Алтае, Зайсанском, Курчумском, Глубоковском и других районах.

Официально купальный сезон начинается 15 июня, поэтому уже сейчас комиссии из чеэсников и специа­листов местных акиматов проверяют зоны отдыха на безопасность. Водолазы обследуют дно, для дежурства на акваториях определено пять спасательных подраз­делений.

В списке обязательных требований для детских загородных лагерей и баз отдыха – спасательные и медицинские пос­ты, буи, ограждения, предупреждаю­щие знаки. В Усть-Каменогорске на основном пляже на Иртыше запланировали также технические работы, чтобы замедлить на участке течение. Всего на благо­устройство места купания и прилегаю­щего к нему парка «Самал» из бюджета выделили 500 млн тенге.

По данным областного управления образования, этим летом будут работать 12 загородных детских цент­ров, в том числе в районах Алтай и Самар на Бухтарминском водохранилище, а также в Глубоковском райо­не на реке Малая Ульба. Кроме того, в рамках пилотного проекта по детскому водному туризму 200 одаренных школьников побывают в двухдневном учебно-познавательном туре на теплоходе по Бухтарминскому водохранилищу.

#подготовка #ВКО #купание #сезон

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