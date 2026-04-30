Около 200 пенсионеров Астаны станцевали ко Дню единства

Столица

Посетители Центра активного долголетия столичного района Есиль провели праздничный танцевальный вечер «Қазақстан — біздің ортақ үйіміз», посвященный Дню единства народа Казахстана. Мероприятие прошло в парке «Жетысу», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: акимат Астаны

В концертной программе были самобытный тюркский «Халай», задорный матросский танец «Яблочко», восточные, испанские, еврейские композиции. Каждое выступление было не просто демонстрацией танцевального мастерства, а своеобразным рассказом о традициях, истории и культуре разных народов.

Особую атмосферу праздника создали танцевальные коллективы «Жаңа толкын», «Ай би», «Би сазы» и «Ханшайым». В их составе — талантливые, энергичные бабушки и дедушки, которые своим примером доказывают, что возраст не является преградой для творчества, активного образа жизни и стремления к новым достижениям. Их выступления наполнили вечер теплотой, искренностью и особым душевным настроением.

Организация праздничного мероприятия была направлена на укрепление дружбы и взаимопонимания между представителями различных национальностей, проживающих в Казахстане.

Популярное

Все
В десятке сильнейших
Когда в ауле не хватает девушек...
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Учиться делать правильный выбор
Новые подходы к профессии
Создается технопарк
Рождение диалога
Құлагер казахского кино
Информативно и безболезненно
Все внимание – ветеранам
Ранняя диагностика спасает жизни
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
В ожидании нейрохирурга
Выбор молодых
Инвестиции превращаются в производства
Символ гражданского согласия
Инновации в медобразовании
С учетом современных градостроительных тенденций
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Внесите свой вклад в коллективную безопасность
Дух романтики и героизма
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в Алматы
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Поддержать инициативу Казахстана
Сваха как архитектор счастья
Социализация без барьеров
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
В Приаралье становится больше зеленых зон
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Для достижения общих целей
Астана принимает ключевых игроков евразийской логистики
Когда яблони цветут
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Поздравили фронтового связиста
Реальность, призывающая к действиям
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Пересечение двух столичных улиц закроют на ремонт
Пересечение улиц Сыганак и Айтеке би частично закроют в Аст…
Более 500 наркосайтов заблокировали в Астане
Какие мероприятия пройдут в Астане ко Дню единства народа К…

