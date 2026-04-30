Около 200 пенсионеров Астаны станцевали ко Дню единства

Посетители Центра активного долголетия столичного района Есиль провели праздничный танцевальный вечер «Қазақстан — біздің ортақ үйіміз», посвященный Дню единства народа Казахстана. Мероприятие прошло в парке «Жетысу», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: акимат Астаны

В концертной программе были самобытный тюркский «Халай», задорный матросский танец «Яблочко», восточные, испанские, еврейские композиции. Каждое выступление было не просто демонстрацией танцевального мастерства, а своеобразным рассказом о традициях, истории и культуре разных народов.

Особую атмосферу праздника создали танцевальные коллективы «Жаңа толкын», «Ай би», «Би сазы» и «Ханшайым». В их составе — талантливые, энергичные бабушки и дедушки, которые своим примером доказывают, что возраст не является преградой для творчества, активного образа жизни и стремления к новым достижениям. Их выступления наполнили вечер теплотой, искренностью и особым душевным настроением.

Организация праздничного мероприятия была направлена на укрепление дружбы и взаимопонимания между представителями различных национальностей, проживающих в Казахстане.