Экочеллендж в поддержку бережного отношения к природе запустили в Астане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Участники акции рассказали, почему забота об экологии начинается с личного примера и простых повседневных привычек

Фото: акимат Астаны

В Астане в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», а также ко Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога, представители сферы культуры, спорта, образования, молодежь и молодежные организации присоединились к челленджу «Начни с себя!», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат 

На своих страницах в социальных сетях участники акции опубликовали обращения к жителям, призвав каждого внести свой вклад в сохранение чистоты и благоустройство окружающего пространства.

«Я поддерживаю экологию и экологический челлендж «Өзіңнен баста». Начинаю с себя и призываю каждого бережно относиться к природным ресурсам и окружающей среде!» — отметил один из представителей молодежного движения «Амбассадоры Земли».

В рамках экологических мероприятий челлендж «Начни с себя» также проходит в летних лагерях столицы. Для детей организовали тематические беседы, посвященные бережному отношению к природе и окружающей среде.

Ребятам рассказали, почему забота об экологии начинается с личного примера и простых повседневных привычек — соблюдения чистоты, экономного использования ресурсов и ответственного отношения к окружающему миру.

Участники челленджа подчеркнули, что акция «Таза Қазақстан» должна стать не разовым мероприятием, а частью повседневной жизни каждого горожанина. Только совместными усилиями можно сохранить окружающую среду и создать комфортные условия для будущих поколений.

#Астана #экология #природа #челлендж

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