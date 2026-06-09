В Астане стартовал конкурс «Парыз - 2026»

Экономика,Столица

В рамках конкурса предусмотрена специальная премия «Лучший социальный проект года»

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане стартовал конкурс по социальной ответственности бизнеса «Парыз». Проект направлен на формирование и повышение субъектами частного предпринимательства своей корпоративной социальной ответственности перед обществом для дальнейшего улучшения благосостояния населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Конкурс проводится по четырем номинациям:

1) «Лучшее социально ответственное предприятие» - рассматривается деятельность претендентов, реализующих социальные программы, направленные на поддержку собственного персонала, социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и улучшение благосостояния общества в целом (организация оплаты труда и социальных выплат, системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, трудоустройство наибольшего количества людей с ограниченными возможностями и так далее);

2) «Лучшее предприятие в области охраны труда» - рассматривается деятельность претендентов, создающих условия труда, позволяющие сохранить здоровье работников в процессе трудовой деятельности;

3) «Лучший коллективный договор» - рассматриваются коллективные договоры, значительно улучшающие и укрепляющие трудовые и социальные права работников, предусмотренные законодательством республики ;

4) «За вклад в экологию» - рассматривается деятельность претендентов, значительно отличившихся в реализации природоохранных (экологических) программ, мероприятий и проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды, переработки и утилизации отходов.

В рамках конкурса предусмотрена специальная премия «Лучший социальный проект года».

​Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 1 июля.

​Документы участников принимаются через портал hr.enbek.kz (номинация «Парыз») или на бумажном и электронном носителях по адресу Бейбітшілік 9, каб. 220.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам:

55-68-34, 55-68-05, 55-68-11 (Управление занятости и социальной защиты города Астаны),

57-49-38, 57-49-35, 57-49-36 (Департамент Комитета государственной инспекции труда по городу Астана),

55-75-74, 55-75-81 (Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны).

#Астана #конкурс #заявки #Парыз

Популярное

Все
Университет без границ
От конституционной реформы – к конституционной культуре
Спикер Сената: объединиться вокруг реформ Президента
Тюркский мир формирует общее интеллектуальное пространство
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Экология как часть производственного процесса
Состоялось заседание Казахстанско-корейской совместной комиссии
Животноводство в приоритете
Свыше 40 медалей завоевал Казахстан на ЧА по гребле на байдарках и каноэ
В Астане обсудили развитие природоохранной работы в газовой отрасли
Первый шаг к профессии
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан
Почерк страдает от гаджетов
Число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 37
Объем промышленного производства Астаны достиг 1,3 трлн тенге
О прогнозах в сфере занятости говорили в МОТ
Для творчества и развития
Организация летнего отдыха: готовность № 1
История стала ближе и доступнее
Путь к рынкам, свободным от контрафакта
Педагог с большой буквы
Мудрый, добрый, человечный...
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Мостостроителям дан срок до сентября
В Актау откроется консульство РФ
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
От маленького цеха до брендовой компании
Турецкие отели планируют снижать цены из-за падения спроса
Суперкомпьютер определил победителя ЧМ - 2026
В Алматы откроется детский научный музей
Димаш поддержал новый проект Центра кино «Таймас»
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Карметкомбинат модернизируется
Посвящается певцу и композитору
Сенаторы приняли закон по вопросам деятельности специальных госорганов
В Казахстане ужесточат наказание за пышные выпускные в школах
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Шанырак под небесно-голубым флагом
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

Объем промышленного производства Астаны достиг 1,3 трлн тен…
Золото подешевело впервые с 23 марта
Премьер-министр посетил крупные предприятия Астаны
Экочеллендж в поддержку бережного отношения к природе запус…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]