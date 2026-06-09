В Астане стартовал конкурс «Парыз - 2026»

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане стартовал конкурс по социальной ответственности бизнеса «Парыз». Проект направлен на формирование и повышение субъектами частного предпринимательства своей корпоративной социальной ответственности перед обществом для дальнейшего улучшения благосостояния населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Конкурс проводится по четырем номинациям:

1) «Лучшее социально ответственное предприятие» - рассматривается деятельность претендентов, реализующих социальные программы, направленные на поддержку собственного персонала, социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и улучшение благосостояния общества в целом (организация оплаты труда и социальных выплат, системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, трудоустройство наибольшего количества людей с ограниченными возможностями и так далее);

2) «Лучшее предприятие в области охраны труда» - рассматривается деятельность претендентов, создающих условия труда, позволяющие сохранить здоровье работников в процессе трудовой деятельности;

3) «Лучший коллективный договор» - рассматриваются коллективные договоры, значительно улучшающие и укрепляющие трудовые и социальные права работников, предусмотренные законодательством республики ;

4) «За вклад в экологию» - рассматривается деятельность претендентов, значительно отличившихся в реализации природоохранных (экологических) программ, мероприятий и проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды, переработки и утилизации отходов.

В рамках конкурса предусмотрена специальная премия «Лучший социальный проект года».

​Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 1 июля.

​Документы участников принимаются через портал hr.enbek.kz (номинация «Парыз») или на бумажном и электронном носителях по адресу Бейбітшілік 9, каб. 220.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам:

55-68-34, 55-68-05, 55-68-11 (Управление занятости и социальной защиты города Астаны),

57-49-38, 57-49-35, 57-49-36 (Департамент Комитета государственной инспекции труда по городу Астана),

55-75-74, 55-75-81 (Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны).