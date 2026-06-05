Бесплатные тренировки для всех проведут в Астане

С 6 июня в Астане начнет работу ежегодный бесплатный социально-спортивный проект «Начни с себя», направленный на популяризацию здорового образа жизни, развитие массового спорта и профилактику вредных привычек среди подростков и молодёжи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Фото: акимат Астаны

В этом году тренировки будут проходить до конца августа на открытом воздухе в двух городских локациях: в Триатлон-парке и Ботаническом саду. Участие бесплатное и открыто для всех желающих независимо от возраста, уровня физической подготовки и социального статуса.

«Занятия будут проходить в вечернее время — с 19:00 до 20:00, чтобы горожане могли посещать тренировки после работы или учёбы. Нам важно показать молодёжи, что большие изменения начинаются с личного решения человека стать лучше, сильнее и здоровее. Именно поэтому главный принцип проекта отражён в его названии — «Начни с себя», — отметила пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта города Астаны Мадина Айткалиева.

Торжественное открытие спортивного проекта «Начни с себя» состоится 6 июня в 18:00 в Триатлон-парке, под мостом «Аркар». Участников ждут функциональные тренировки, упражнения с собственным весом, элементы общей физической подготовки, занятия по воркауту, а также встречи с известными спортсменами, общественными деятелями и лидерами мнений, которые своим примером вдохновляют молодёжь на достижение целей и личностный рост.

Расписание тренировок:

Триатлон-парк, под мостом «Аркар»:

* Вторник — 19:00–20:00;

* Четверг — 19:00–20:00;

* Суббота — 19:00–20:00.

Ботанический сад:

* Понедельник — 19:00–20:00;

* Среда — 19:00–20:00;

* Пятница — 19:00–20:00.

Участники проекта могут получить дополнительную информацию по номеру: +7 747 340 0728.