Около 5 тыс. абонентов подключили к газу в Астане

Фото: акимат Астаны

Почти пять тысяч абонентов подключили к газу, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

"Всего в районе планировалось подключение 5 141 абонента, 96% из них уже имеют доступ к голубому топливу: в жилом массиве "Коктал 1" – 1591; "Коктал 2" – 648; "Агрогородок" – 2671. С начала года подключено более 1300 абонентов", - говорится в сообщении.

Также к газу подключены 17 социальных объектов, расположенных в жилых массивах.

В рамках социальных программ помощь по подключению газа получили 254 абонента района.

Посредством меморандума с Халык банк подключены 68 абонентов категории социально уязвимых слоев населения.