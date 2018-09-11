Около $90 млрд составили международные резервы Казахстана – глава МНЭ
Инга Селезнева
На 1 сентября текущего года международные резервы Казахстана составили 87,3 миллиарда долларов США. Об этом сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, выступая с докладом на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В январе-августе текущего года сохраняется положительная тенденция роста экономики Казахстана. Вместе с тем, экономическое развитие проходит в условиях усиления рисков и волатильности на мировых рынках. При этом, рост ВВП за отчетный период составил 3,8 процента. Это ниже показателя за 7 месяцев текущего года на 0,2 пункта. Чтобы выполнить задачу по росту ВВП в 4 процента, необходимо обеспечить ежемесячный рост в среднем на 4,2 процента до конца текущего года", – сказал Сулейменов.
Уровень инфляции, отметил он, сложился лучше, чем в аналогичном периоде 2017 года. С начала года он составил 2,9% (3,9% в 2017 году), при этом годовая инфляция – 6,0% (7% август 2017 г).
"На 1 сентября текущего года международные резервы страны составили 87,3 миллиарда долларов США. Активы Национального фонда – 56,5 миллиарда долларов США. Золотовалютные резервы выросли на 0,1 процента - до 30,8 миллиарда долларов США", – заключил министр.