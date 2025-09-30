Около миллиона семей покинули свои дома из-за тайфунов на Филиппинах

На Филиппинах более 3,4 млн жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за тайфунов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На Филиппинах число семей, пострадавших от воздействия тайфунов «Рагаса», «Буалой» и «Митаг», обрушившихся на страны Юго-Восточной Азии во второй половине сентября, достигло 906 тыс., или 3,4 млн человек, они были вынуждены покинуть свои дома. Об этом 29 сентября сообщило агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на данные Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий (NDRRMC).

«Число семей, пострадавших от воздействия юго-западного муссона <...> и тропических циклонов <...>, достигло 906 794 семей. <...> Эти семьи эквивалентны 3 402 391 человеку, проживающим в 8 087 барангаях (наименьшая единица в административном делении на Филиппинах) в 16 регионах по всей стране», - указано в публикации.

Отмечается, что около 30 тыс. семей нашли временное убежище в эвакуационных центрах, а 84,2 тыс. семей получили помощь за пределами страны. По данным NDRRMC, в результате бедствий зафиксировано 27 погибших, из которых 4 подтверждены местными правоохранительными органами. Остальные 23 случая смерти находятся на стадии проверки.

Также сообщается о 33 раненых, 16 человек числятся пропавшими без вести, пишет PNA. В результате стихийных бедствий повреждены почти 17 тыс. домов - 2,6 тыс. были полностью разрушены.

Ущерб сельскому хозяйству и инфраструктуре оценивается в 1,01 млрд (около 17, 3 млн долларов США) и 978 млн (16,7 млн долларов США) филиппинских песо соответственно, резюмирует агентство. 

 

 

