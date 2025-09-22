Эвакуировано более 14 тысяч человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Супертайфун «Рагаса» обрушился на остров Паналтэн на Филиппинах, сообщило Управление гражданской обороны Филиппин в своем аккаунте в соцсети Х.

«Сегодня (22 сентября 2025 года) в 15:00 по местному времени супертайфун «Нандо» (филиппинское название супертайфуна «Рагаса») обрушился на остров Паналтэн провинции Кагаян», - сообщило филиппинское ведомство.

Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший на официальной странице в соцсети X опубликовал заявление, в котором сообщалось, что власти республики заблаговременно провели эвакуацию ввиду приближения супертайфуна "Рагаса".

Филиппинское новостное агентство Philippines News Agency со ссылкой на Управление гражданской обороны Филиппин также сообщало, что из-за тайфуна "Рагаса" было эвакуировано около 14 тысяч человек, на тот момент эвакуация еще продолжалась.

Ранее сообщалось, что из-за приближения тайфуна "Рагаса" эвакуация проводится и в Китае. Так, по данным китайских СМИ, в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая эвакуируют 400 тысяч человек и остановят железнодорожное сообщение.