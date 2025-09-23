Он принесет сильные штормовые ветра, которые будут сопровождаться ливнями, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: А.Аманжолова

Ранее тайфун находился примерно в 120 км к северу от филиппинского острова Лусон и продолжал движение в северо-западном направлении со скоростью 20–25 км/ч, сообщается на сайте Национального центра гидрометеорологического прогнозирования (NCHMF).

Согласно прогнозу, тайфун затронет китайские провинции Гуандун и Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район КНР, а также специальные административные районы Гонконг и Макао, после чего стихия переместится в северные регионы Вьетнама.

Отмечается, что позже «Рагаса» продолжит движение вдоль побережья центральной части страны от провинции Тханьхоа до Тхыатхиен-Хюэ, сопровождаясь сильным штормовым ветром и проливными дождями.

В начале сентября информационное агентство «Синьхуа» сообщило, что в китайской провинции Гуандун 41 тыс. человек эвакуировали из-за тайфуна «Тапа». Уточнялось, что в 182 школах и детских садах города Тайшань приостановили учебные занятия примерно для 120 тыс. учащихся. Максимальная сила ветра в эпицентре тайфуна составила 30 м/с.

Накануне супертайфун обрушился на Филиппины.