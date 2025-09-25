Готовясь к удару стихии, власти страны эвакуировали с юга почти 2 млн человек в безопасные районы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Самый мощный тайфун нынешнего года идет по Азии.

На южные районы Китая обрушился тайфун «Рагаса» (в переводе с тагальского «Схватка»), самый мощный в этом сезоне и один из самых мощных за многие годы. Готовясь к удару стихии, власти страны эвакуировали с юга почти 2 млн человек в безопасные районы. До Китая и Гонконга силу «Рагасы» испытали на себе Тайвань и Филиппины, где погибли более 20 человек.

Китайские СМИ распространяют кадры разгула тайфуна «Рагаса» в южной провинции Гуандун и в Гонконге. По данным метеорологической обсерватории Гуандуна, местами зафиксированы порывы ветра до 67 м/с, и это рекордный показатель для региона за всю историю наблюдений. Ветер ломает деревья, столбы, рекламные конструкции, срывает крыши, 7-метровые волны разбивают набережные и ограждения, уносят мебель прибрежных ресторанчиков вместе с оборудованием детских площадок и всем, что не закреплено, по затопленным улицам мощным потоком мутной воды несет автомобили. В провинции объявлен самый высокий, 1-й, уровень погодной опасности.

У китайских властей было время подготовиться. «Рагаса» сформировался у островов Яп (Федеративные штаты Микронезии) 16 сентября и двинулся через Филиппины и Тайвань в сторону Китая. На Филиппинах из-за принесенных тайфуном ливней, спровоцировавших наводнения и оползни, погибли не менее десяти человек, несколько десятков считаются пропавшими без вести. У почти 700 тыс. жителей на севере Филиппин повреждены или разрушены дома, более 25 тыс. вынуждены были перебраться в пункты временного размещения.

На Тайване погибли 17 человек, много пропавших без вести, 34 человека получили травмы и еще несколько сотен оказались отрезанными водой.

В Гонконге, куда тайфун добрался вечером 23 сентября, власти обустроили 49 пунктов временного размещения, которые приняли более 800 человек. Поступают сообщения о десятках пострадавших, обратившихся в больницы. Два человека — женщина и ее 5-летний сын — в критическом состоянии после того, как их унесло в открытое море, но вовремя спасли. В Гонконге более 350 поваленных деревьев, в одном из районов произошел оползень. Повреждены автомобильные дороги и железнодорожные пути, нарушена работа городского транспорта. Как сообщают местные жители, популярный парк в одном из микрорайонов Гонконга Цеунг Кван О превратился в бассейн. Ограничена работа международного аэропорта Гонконга, где около 1000 рейсов были отменены или задержаны.

Когда 24 сентября утром по местному времени «Рагаса» дошел до провинции Гуандун на юге Китая, скорость ветра в эпицентре снизилась с максимальных 205 км/ч до 195 км/ч, а затем в течение дня до 160 км/ч. Но это лишь ненамного облегчило удар. В провинции проживает около 87 млн человек, почти 2 млн из них эвакуировались после предупреждения властей. Оставшиеся запаслись едой, водой, аккумуляторами. В более чем десятке городов власти закрыли учебные заведения, магазины, рынки, предприятия, остановили движение общественного транспорта и строительные работы. Специалисты прогнозируют, что тайфун продолжит продвигаться вглубь территории Китая со средней скоростью 20 км/ч и начнет постепенно слабеть.

По данным Гонконгской обсерватории, «Рагаса» самый мощный тайфун в районе Южно-Китайского моря с начала года и второй по силе как минимум с 1950 года, когда начались наблюдения. В топ-3 с ним входят тайфуны «Саола» (2023 год) и «Яги» (2024 год).