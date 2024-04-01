фото из архива "КП"

Представленные материалы будут интересны не только казахстанцам, но и иностранным гостям. Буквально за несколько минут можно окунуться в историю и культуру казахского народа, его традиции, увидеть красоты нашей страны. Разделы сайта выполнены в интерактивной анимированной форме, что значительно упрощает поиск нужной информации. В разделе «Культурное наследие» есть документы из Национального архива. Здесь же будут собраны отечественные фильмы, вся классика казахстанского кино, и любой человек сможет познакомиться с нашей фильмографией. Также есть информация о культурных объектах.

Сайт Qazaq culture разработан при поддержке Министерства культуры и информации РК по поручению Главы государства. По словам официального представителя ведомства Эльвиры Жургенбаевой, главная цель создания информационно-поз­навательной платформы – пропаганда культурного наследия страны и популяризация национального бренда. Этот сайт станет источником информации на восьми языках: казахском, английском, турецком, французском, испанском, китайском, русском и арабском.