Ольга Шмелёва завоевала «золото» и «серебро» на рейтинговом чемпионате Азии в Китае

Дана Аменова
специальный корреспондент

По итогам двух соревновательных дней в копилке сборной Казахстана уже девять медалей 

Фото: пресс-служба Минтуризма

На проходящем в городе Хэфэй рейтинговом чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ, являющемся квалификационным турниром к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе, сборная Казахстана пополнила свою копилку еще пятью медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма 

В соревнованиях на байдарке-одиночке на дистанции 200 метров казахстанка Ольга Шмелёва стала победительницей. Затем вместе с Татьяна Токарницкая она завоевала серебряную медаль в заезде на 500 метров.

«В прошлом году на этой дистанции я была третьей. Сегодня смогла опередить свою соперницу и взять реванш. За этот год я вложила все силы в тренировки, и вот результат!» — сказала Ольга после финиша.

Для Шмелёвой эта награда стала уже третьей на турнире в Хэфэе - в ее активе одно «золото» и два «серебра».

Бронзовый призер чемпионата мира Виктор Степанов вошел в тройку сильнейших в соревнованиях на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Кроме того, на дистанции 500 метров сборная Казахстана завоевала еще две бронзовые медали. В каноэ-двойке третье место заняли Сергей Емельянов и Алишер Хаётов, а в байдарке-двойке бронзовыми призерами стали Бекарыс Раматулла и Дмитрий Холмогоров.

По итогам двух соревновательных дней в копилке сборной Казахстана уже девять медалей - две золотые, две серебряные и пять бронзовых.

В воскресенье разыграют последние комплекты наград. Пока в общекомандном зачете с большим преимуществом лидирует сборная Китая.

 

 

#Спорт #Китай #Минтуризма #гребля #ЧА

Популярное

Все
Вертолет МЧС экстренно доставил младенца в Кызылорду
Четыре казахстанских боксера поборются за золотые медали этапа Кубка мира в Бразилии
На оптовом рынке Усть-Каменогорска завышали цены на овощи
Двух туристов спасли на пике Сатпаева
Акмолинского школьника ударил ножом бывший одноклассник
Двое работников получили ожоги соляной кислотой на МАЭКе в Актау
Димаш принял участие в творческом семинаре в Пекине
Мэтра казахского традиционного искусства Алмаса Алматова чествовали в Астане
Принцип «Закон и порядок» обсудили на международной книжной выставке-ярмарке в Астане
Девочка упала в 24-метровый колодец в Шымкенте
Казахстанские миротворцы оказали медпомощь жителям Трунжи близ Голанских высот
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Триумфальный Кубок Победы
Погода в Казахстане ухудшится в отдельных регионах
Экономика открытых дверей: в Казахстане упрощают правила въезда
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Базу «Казавиаспас» модернизировали в Павлодаре
Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA-500
Женская сборная Казахстана по хоккею стала призёром ЧМ
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Четыре казахстанских боксера поборются за золотые медали эт…
Казахстанские ватерполисты с победы стартовали на пляжной А…
Семь казахстанских боксеров гарантировали себе медали этапа…
Женская сборная Казахстана по водному поло завоевала «сереб…

