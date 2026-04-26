Ольга Шмелёва завоевала «золото» и «серебро» на рейтинговом чемпионате Азии в Китае

На проходящем в городе Хэфэй рейтинговом чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ, являющемся квалификационным турниром к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе, сборная Казахстана пополнила свою копилку еще пятью медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма

В соревнованиях на байдарке-одиночке на дистанции 200 метров казахстанка Ольга Шмелёва стала победительницей. Затем вместе с Татьяна Токарницкая она завоевала серебряную медаль в заезде на 500 метров.

«В прошлом году на этой дистанции я была третьей. Сегодня смогла опередить свою соперницу и взять реванш. За этот год я вложила все силы в тренировки, и вот результат!» — сказала Ольга после финиша.

Для Шмелёвой эта награда стала уже третьей на турнире в Хэфэе - в ее активе одно «золото» и два «серебра».

Бронзовый призер чемпионата мира Виктор Степанов вошел в тройку сильнейших в соревнованиях на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Кроме того, на дистанции 500 метров сборная Казахстана завоевала еще две бронзовые медали. В каноэ-двойке третье место заняли Сергей Емельянов и Алишер Хаётов, а в байдарке-двойке бронзовыми призерами стали Бекарыс Раматулла и Дмитрий Холмогоров.

По итогам двух соревновательных дней в копилке сборной Казахстана уже девять медалей - две золотые, две серебряные и пять бронзовых.

В воскресенье разыграют последние комплекты наград. Пока в общекомандном зачете с большим преимуществом лидирует сборная Китая.