Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 5 августа

Олимпиада
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Сегодня, 5 августа, на Олимпийских играх-2024 в Париже состоится десятый соревновательный день. Olympic.kz представил расписание выступлений казахстанских атлетов, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

Стендовая стрельба, скит. Соревнования среди смешанных команд, квалификация - Асем Орынбай, Эдуард Ещенко. Начало: 12.00

Легкая атлетика, 200 метров (женщины). Утешительный раунд - Ольга Сафронова. Начало: 15.50

Стендовая стрельба, скит. Соревнования среди смешанных команды. Финальные раунды (за "золото" и "бронзу") - Асем Орынбай, Эдуард Ещенко. Начало: 18.00

Греко-римская борьба (до 60 килограммов). Предварительные раунды, полуфиналы - Айдос Султангали (первую схватку проведет Жоломана Шаршенбекова из Кыргызстана). Начало: 18.00 (квалификационные раунды), 00.00 (полуфиналы)

Греко-римская борьба (до 130 килограммов). Предварительные раунды, полуфиналы - Алимхан Сыздыков (первую схватку проведет против Алина Чурариу из Румынии). Начало: 18.00

Легкая атлетика, 200 метров (женщины). Полуфиналы - Ольга Сафронова. Начало: 23.45

 

#олимпиада #Париж #расписание

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