Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 5 августа

Сегодня, 5 августа, на Олимпийских играх-2024 в Париже состоится десятый соревновательный день. Olympic.kz представил расписание выступлений казахстанских атлетов, передает Kazpravda.kz
Стендовая стрельба, скит. Соревнования среди смешанных команд, квалификация - Асем Орынбай, Эдуард Ещенко. Начало: 12.00
Легкая атлетика, 200 метров (женщины). Утешительный раунд - Ольга Сафронова. Начало: 15.50
Стендовая стрельба, скит. Соревнования среди смешанных команды. Финальные раунды (за "золото" и "бронзу") - Асем Орынбай, Эдуард Ещенко. Начало: 18.00
Греко-римская борьба (до 60 килограммов). Предварительные раунды, полуфиналы - Айдос Султангали (первую схватку проведет Жоломана Шаршенбекова из Кыргызстана). Начало: 18.00 (квалификационные раунды), 00.00 (полуфиналы)
Греко-римская борьба (до 130 килограммов). Предварительные раунды, полуфиналы - Алимхан Сыздыков (первую схватку проведет против Алина Чурариу из Румынии). Начало: 18.00
Легкая атлетика, 200 метров (женщины). Полуфиналы - Ольга Сафронова. Начало: 23.45