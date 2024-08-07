Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 7 августа

Олимпиада
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Сегодня, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится 12-й соревновательный день. Olympic.kz представил расписание выступлений казахстанских атлетов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка, 1 000 метров (мужчины). Предварительный раунд - Бекарыс Раматулла. Начало: 13.40.

Таеквондо, до 58 килограммов (мужчины). Предварительные раунды, полуфиналы, финальный блок - Самирхон Абабакиров - Вито Дел'Акил (Италия). Начало: 15.37, 17.40, 19.36, 23.34, 00.37.

Греко-римская борьба. До 87 килограммов (предварительные раунды, полуфинал) - Нурсултан Турсынов - Мохаммед Метвалли (Египет). Начало: с 14.00

Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 1000 метров (мужчины). Предварительный раунд - Сергей Емельянов. Начало: 14.40.

Велоспорт на треке, спринт (мужчины). Квалификация, 1/32 финала, Андрей Чугай. Начало: 15.45.

Греко-римская борьба. До 77 килограммов. Финал. Демеу Жадраев - Нао Кусака (Япония). Начало: 21.15.

Бокс, до 80 килограммов (мужчины). Финал. Нурбек Оралбай - Александр Хижняк (Украина). Начало: 01.51.

 

#олимпиада #Париж #расписание

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