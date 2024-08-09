Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 9 августа
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Сегодня, 9 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится 14-й соревновательный день. Olympic.kz представил расписание выступлений казахстанских атлетов, сообщает Kazpravda.kz
Таеквондо, до 80 килограммов (мужчины). Квалификация - Батырхан Толеугали - Исмаэль Кулибали (Мали). Начало: 12.00.
Вольная Борьба. До 125 килограммов (предварительные раунды) - Юсуп Батырмурзаев. Начало: 14.00.
Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 метров (женщины). Финал - Мария Бровкова, Руфина Искакова. Начало: 15.40.
Современное пятиборье, мужчины. Полуфиналы - Георгий Борода-Дудочкин. Начало: 16.00.
Легкая атлетика, 10 000 метров (женщины). Финал - Дэйзи Джепкемей. Начало: 23.57.