Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 9 августа

Олимпиада
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Сегодня, 9 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится 14-й соревновательный день. Olympic.kz представил расписание выступлений казахстанских атлетов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

Таеквондо, до 80 килограммов (мужчины). Квалификация - Батырхан Толеугали - Исмаэль Кулибали (Мали). Начало: 12.00.

Вольная Борьба. До 125 килограммов (предварительные раунды) - Юсуп Батырмурзаев. Начало: 14.00.

Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 метров (женщины). Финал - Мария Бровкова, Руфина Искакова. Начало: 15.40.

Современное пятиборье, мужчины. Полуфиналы - Георгий Борода-Дудочкин. Начало: 16.00.

Легкая атлетика, 10 000 метров (женщины). Финал - Дэйзи Джепкемей. Начало: 23.57.

 

#олимпиада #Париж #расписание

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