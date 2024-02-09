Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных на расширенном заседании правительства 7 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство
Заслушав министров финансово-экономического блока, премьер-министр подчеркнул, что бюджетные расходы должны быть четко приоритизированы с акцентом на получение полной экономической отдачи, а непродуктивные расходы – полностью исключены.
— Минфину в течение 10 дней провести ревизию республиканского бюджета и в течение месяца – всех местных бюджетов на предмет существенного сокращения расходов, не имеющих первостепенного значения. Никто не должен сорить деньгами, — сказал Олжас Бектенов.
Премьер-Министр также указал на необходимость практически заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию.
— Следует учесть мнения экспертного и бизнес-сообщества. Налоговый кодекс должен стимулировать бизнес-активность, мотивировать к укрупнению бизнеса, а не наоборот, — поручил он.
Как отметил Олжас Бектенов, при подготовке документа следует предусмотреть полную цифровизацию администрирования и навести порядок в вопросе предоставления налоговых льгот.
В целом премьер-министр подчеркнул, что нужно создать условия, при которых бизнесу будет выгодно работать по принципу «роста», не опасаясь фискальных издержек и административных нагрузок.
Обозначив ряд конкретных задач для придания нового импульса промышленному развитию, глава правительства поручил первому вице-премьеру Роману Скляру в течение 10 дней провести переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий, в первую очередь в добывающих отраслях.
— Они должны представить конкретные планы по созданию в ближайшее время новых производств высокого передела, — указал Олжас Бектенов.
При этом он акцентировал внимание, что отечественные промышленные гиганты должны кардинально увеличить закупки казахстанских товаров, работ и услуг. С ними будут заключены соответствующие соглашения.
Обсуждая проблемные вопросы строительной отрасли, премьер-министр указал на важность повсеместного использования продукции отечественных производителей.
—Во всех сметах должны быть заложены казахстанские стройматериалы и другие позиции. Также проведите ревизию сметной документации на предмет завышения стоимости материалов и работ. Ни для кого не секрет, что сметы раздуваются. Надо навести порядок, — подчеркнул Олжас Бектенов.
Кроме того, глава правительства обозначил важность надежного энергообеспечения промышленных предприятий. По поручению президента в текущем году нужно ввести более 700 МВт дополнительной генерации. Олжас Бектенов отметил, что в случае невыполнения задачи последуют соответствующие оргвыводы.
В части обеспечения водными ресурсами премьер-министр поручил профильному министерству подготовить комплекс мер по рациональному водопотреблению в отраслях экономики, а также проработать кампанию по внедрению культуры водопользования.
Касательно строительства заводов по переработке твердых бытовых отходов глава правительства потребовал в месячный срок выработать предложения по привлечению частных инвестиций.
— Предложения – это значит конкретные проекты с потенциальными инвесторами и сроками реализации, а не просто общее видение, — подчеркнул он.
Переходя к вопросам социального блока, Олжас Бектенов в первую очередь обратил внимание на необходимость реформирования ОСМС.
— Считаю, что система ОСМС требует серьезного переформатирования. Увеличивать ее финансирование при таком неэффективном расходовании средств, приписках – недопустимо. Отрасль требует полной цифровизации и прозрачности, — сказал премьер-министр.
В ходе совещания глава правительства дал конкретные поручения по проведению цифровой трансформации, развитию транспортной и сельскохозяйственной отраслей, реализации нацпроектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения», а также реформированию механизмов социальной поддержки граждан, госзакупок и государственно-частного партнерства.
— Мы будем правительством решительных действий. Нам предоставлено достаточно полномочий для эффективного наращивания темпов роста, активного проведения диверсификации экономики, привлечения инвестиций, решения всех стоящих задач, — отметил Олжас Бектенов.
По его словам, надо отойти от стереотипов, полностью искоренив формализм и бюрократическую волокиту.
— Министры должны быть самостоятельными, оперативно решать отраслевые вопросы на своем уровне. Всем необходимо понять, что темп работы будет высоким, а спрос – жестким, — заключил премьер-министр.