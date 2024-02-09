Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Правительство, Экономика
72

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных на расширенном заседании правительства 7 февраля, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на правительство

Фото: пресс-служба правительства

Заслушав министров финансово-экономического блока, премьер-министр подчеркнул, что бюджетные расходы должны быть четко приоритизированы с акцентом на получение полной экономической отдачи, а непродуктивные расходы – полностью исключены.

— Минфину в течение 10 дней провести ревизию республиканского бюджета и в течение месяца – всех местных бюджетов на предмет существенного сокращения расходов, не имеющих первостепенного значения. Никто не должен сорить деньгами, — сказал Олжас Бектенов.

Премьер-Министр также указал на необходимость практически заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию.

—  Следует учесть мнения экспертного и бизнес-сообщества. Налоговый кодекс должен стимулировать бизнес-активность, мотивировать к укрупнению бизнеса, а не наоборот, — поручил он.

Как отметил Олжас Бектенов, при подготовке документа следует предусмотреть полную цифровизацию администрирования и навести порядок в вопросе предоставления налоговых льгот.

В целом премьер-министр подчеркнул, что нужно создать условия, при которых бизнесу будет выгодно работать по принципу «роста», не опасаясь фискальных издержек и административных нагрузок.

Обозначив ряд конкретных задач для придания нового импульса промышленному развитию, глава правительства поручил первому вице-премьеру Роману Скляру в течение 10 дней провести переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий, в первую очередь в добывающих отраслях.

— Они должны представить конкретные планы по созданию в ближайшее время новых производств высокого передела, — указал Олжас Бектенов.

При этом он акцентировал внимание, что отечественные промышленные гиганты должны кардинально увеличить закупки казахстанских товаров, работ и услуг. С ними будут заключены соответствующие соглашения.

Обсуждая проблемные вопросы строительной отрасли, премьер-министр указал на важность повсеместного использования продукции отечественных производителей.

 —Во всех сметах должны быть заложены казахстанские стройматериалы и другие позиции. Также проведите ревизию сметной документации на предмет завышения стоимости материалов и работ. Ни для кого не секрет, что сметы раздуваются. Надо навести порядок, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, глава правительства обозначил важность надежного энергообеспечения промышленных предприятий. По поручению президента в текущем году нужно ввести более 700 МВт дополнительной генерации. Олжас Бектенов отметил, что в случае невыполнения задачи последуют соответствующие оргвыводы.

В части обеспечения водными ресурсами премьер-министр поручил профильному министерству подготовить комплекс мер по рациональному водопотреблению в отраслях экономики, а также проработать кампанию по внедрению культуры водопользования.

Касательно строительства заводов по переработке твердых бытовых отходов глава правительства потребовал в месячный срок выработать предложения по привлечению частных инвестиций.

— Предложения – это значит конкретные проекты с потенциальными инвесторами и сроками реализации, а не просто общее видение, — подчеркнул он.

Переходя к вопросам социального блока, Олжас Бектенов в первую очередь обратил внимание на необходимость реформирования ОСМС.

— Считаю, что система ОСМС требует серьезного переформатирования. Увеличивать ее финансирование при таком неэффективном расходовании средств, приписках – недопустимо. Отрасль требует полной цифровизации и прозрачности, — сказал премьер-министр.

В ходе совещания глава правительства дал конкретные поручения по проведению цифровой трансформации, развитию транспортной и сельскохозяйственной отраслей, реализации нацпроектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения», а также реформированию механизмов социальной поддержки граждан, госзакупок и государственно-частного партнерства.

—  Мы будем правительством решительных действий. Нам предоставлено достаточно полномочий для эффективного наращивания темпов роста, активного проведения диверсификации экономики, привлечения инвестиций, решения всех стоящих задач, — отметил Олжас Бектенов.

По его словам, надо отойти от стереотипов, полностью искоренив формализм и бюрократическую волокиту.

— Министры должны быть самостоятельными, оперативно решать отраслевые вопросы на своем уровне. Всем необходимо понять, что темп работы будет высоким, а спрос – жестким, — заключил премьер-министр.

#Правительство #Бектенов #совещание #поручения президента

Популярное

Все
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
В приоритете – реальное производство
Застройщик в халате
Наименьшая цена не всегда наилучшая
Нужны понятные правила игры
Ездить хочется с комфортом
Синие vs белые воротнички
Кандасы помогут выучить язык
ChatGPT на подхвате
Солнце Карлага
О тайнах степи
Тон задают клипмейкеры
Болезнь, о которой нужно знать всем
Газета «Қазақ тілі» была одним из самых значимых печатных изданий Семея – города с интересной историей
Великие игры номадов
Даурен Муратбеков назначен секретарем Высшего Судебного Совета РК
Быль и сказки Павла Бажова
Пока звенит наковальня
Аскар Жакенов назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства
Окольный путь к ремеслу
Зеленский позвонил Токаеву
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
С позиций не отступили
Кто и какие стоматологические услуги может получить по ОСМС в Астане
«Здесь живу, работаю, говорю»
Путеводная звезда
На месте раскопок на территории АО «Майкаинзолото» образовалась воронка
Живодер расправился с щенками в Усть-Каменогорске
Мужчина сгорел вместе с автомобилем в Павлодарской области
Флорида отправит Нацгвардию в Техас на границу с Мексикой
На месте обвала возросла угроза для жизни спасателей
Состоялась жеребьевка матча Аргентина - Казахстан в квалификации Кубка Дэвиса
31 год назад Казахстан и Евросоюз установили дипотношения
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент провел встречу с Синди Маккейн

Читайте также

Четыре крупные торговые сети нарушали права поставщиков про…
Под видом золота казахстанцам продают позолоченную бижутерию
Закуп препаратов у QazBioPharm рассмотрели в правительстве
Упрощенное налогообложение электронных услуг вводят страны …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]