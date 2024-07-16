Олжас Бектенов: Важно не допустить дефицита газа

Энергетика, Экономика, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что газовая отрасль играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Глава государства в послании народу Казахстана четко обозначил задачу – наша страна должна максимально опираться на собственные ресурсы. Объемы добычи газа в стране растут. В этом году ожидается рост на 2,3% по отношению к прошлому году. При этом потребление газа в стране также увеличивается. Ведется активная газификация населенных пунктов, вводятся новые промышленные объекты. Важно не допустить дефицита газа. Для наращивания мощностей нужно ускорить модернизацию инфраструктуры и активизировать привлечение инвестиций в разведку и переработку газа», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-Министр отметил ряд проектов, реализуемых в газовой отрасли и имеющих стратегическое значение.

На базе сырья месторождения Кашаган совместно с катарским инвестором UCC Holding ведется строительство газоперерабатывающих заводов. В ближайшее время ожидается запуск в эксплуатацию газовых месторождений Центральный Урихтау, Западная Прорва и Каламкас.

В рамках развития инфраструктуры построен и отремонтирован ряд магистральных газопроводов. Сегодня «КазМунайГаз» совместно с итальянской компанией Eni приступают к строительству первой гибридной электростанции в Жанаозене, которая будет работать на газовой, солнечной и ветровой энергии. Глава правительства поручил активизировать проводимую в данном направлении работу.

Олжас Бектенов также дал поручения по ускорению работ по проекту второй нитки газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар».

Премьер отметил, что в правительство на постоянной основе поступают обращения граждан по вопросам газоснабжения. Всем соответствующим службам поручено в первую очередь, ориентироваться на предоставление населению качественных услуг.

«Возникающие проблемы следует решать незамедлительно. В Алматинском регионе для обеспечения потребностей в газе ведется реализация проекта второй нитки газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар». Однако из-за застройки частных строений в охранной зоне газопровода возникла необходимость изъятия земель. Поручаю акиматам Алматинской области и города Алматы оперативно провести эту работу», — подчеркнул Олжас Бектенов.
#Правительство #газ #Бектенов

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