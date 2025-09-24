Казахстан готов расширить экспорт в Венгрию по 95 товарным позициям

Правительство
104

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с Председателем Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвером по вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визитаПрезидента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Венгрию в 2024 году,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Внимание уделено двустороннему сотрудничеству в торгово-экономической, инвестиционной отраслях, включая деятельность совместных предприятий, строительство новых производств, а также взаимодействие в транзитно-транспортной, культурно-гуманитарной и цифровой сферах.

Отдельно рассмотрены перспективы долгосрочного партнерства в сфере цифровизации и развития искусственного интеллекта. Данные направления соответствуют задачам, поставленным Президентом перед Правительством РК в рамках цифровой трансформации страны.

Венгрия является важным партнером Казахстана в Европейском Союзе. Товарооборот в прошлом году вырос на 6,4% и составил около $200 млн, за 7 месяцев текущего года показатель увеличился на 27% и превысил $150 млн. Казахстан готов расширять экспорт в Венгрию по 95 товарным позициям, что открывает значительные перспективы для роста торговли

Одним из ключевых направлений партнерства остается транспортно-логистическая сфера. Особое значение имеет Транскаспийский международный транспортный маршрут, который интегрируется в Трансъевропейскую транспортную сеть, открывая путь казахстанским грузам в Европу. В качестве дальнейшего развития сотрудничества в 2026 году совместно с венгерской компанией L.A.C. Holding планируется строительство интермодального терминала в Будапеште.

Кроме того, обсуждена деятельность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Участники встречи выразили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного экономического сотрудничества.

#Правительство #Венгрия

Популярное

Все
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Без оглядки на зарубежных поставщиков
От обогатительной фабрики до цементного завода
Отопительный сезон не за горами
Президент рассказал о политических реформах в Казахстане
Токаев предложил учредить Международный день озеленения планеты
Дорога должна быть безопасной
Музей под открытым небом
Меньше дублирования – шире простор для инициативы
И снова «Вишневый сад»...
Каким быть образованию в цифровую эпоху
Дела пойдут в гору
Когда на кону – юная жизнь
Не абстракция, а реальная ценность
Отечественная порода ақбас может стать мировым брендом
Фундаментальный этап в истории республики
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Новый взгляд на старые фасады
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Духовный центр Жетысу
Карметкомбинат получил газ
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
С упором на качество
Глава государства провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом III
В Туркестане открыт гребной канал
Межэтнический диалог на страницах СМИ
Диалог будет продолжен
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Серик Жумангарин о «фейковых» списках по Налоговому кодексу…
Серик Жумангарин: Для большей части предпринимателей, работ…
Роман Скляр обсудил с министром экономики ФРГ торгово-эконо…
Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестк…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]