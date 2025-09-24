Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с Председателем Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвером по вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визитаПрезидента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Венгрию в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Внимание уделено двустороннему сотрудничеству в торгово-экономической, инвестиционной отраслях, включая деятельность совместных предприятий, строительство новых производств, а также взаимодействие в транзитно-транспортной, культурно-гуманитарной и цифровой сферах.

Отдельно рассмотрены перспективы долгосрочного партнерства в сфере цифровизации и развития искусственного интеллекта. Данные направления соответствуют задачам, поставленным Президентом перед Правительством РК в рамках цифровой трансформации страны.

Венгрия является важным партнером Казахстана в Европейском Союзе. Товарооборот в прошлом году вырос на 6,4% и составил около $200 млн, за 7 месяцев текущего года показатель увеличился на 27% и превысил $150 млн. Казахстан готов расширять экспорт в Венгрию по 95 товарным позициям, что открывает значительные перспективы для роста торговли

Одним из ключевых направлений партнерства остается транспортно-логистическая сфера. Особое значение имеет Транскаспийский международный транспортный маршрут, который интегрируется в Трансъевропейскую транспортную сеть, открывая путь казахстанским грузам в Европу. В качестве дальнейшего развития сотрудничества в 2026 году совместно с венгерской компанией L.A.C. Holding планируется строительство интермодального терминала в Будапеште.

Кроме того, обсуждена деятельность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Участники встречи выразили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного экономического сотрудничества.