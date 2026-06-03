Какие решения принял СД по проекту Almaty Superski

Правительство

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров Kazakh Tourism Development Ltd. по вопросам развития Алматинского горного кластера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Заслушан отчет главного исполнительного директора ЧК «Kazakh Tourism Development Ltd.» Ержана Еркинбаева о текущем статусе реализации проекта Almaty Superski.

Принят ряд решений по вопросам проектирования и строительства ключевых объектов. В частности, в рамках открытого конкурса определены ведущие международные компании для строительства канатных дорог, проектирования конструкций для зданий и др. Таким образом, проект Almaty Superski переходит от подготовительной стадии к практической реализации. Для определения подрядчика на выполнение комплекса работ, включающего строительство 11 канатных дорог, был проведен открытый конкурс среди производителей канатных дорог.

Независимое наблюдение осуществляли международные консультанты PGI, Hill International и DCSA. Для строительства 11 современных канатных дорог определена французская компания POMA – один из мировых лидеров в сфере проектирования, производства и эксплуатации канатных систем. Компания работает с 1936 года и реализовала порядка 8 тыс. проектов в 90 странах мира. Технологические решения компании применяются на ведущих горнолыжных курортах и в городских транспортных сетях по всему миру, соответствуют высоким международным требованиям в области безопасности, надежности и экологической устойчивости.

В рамках проекта Almaty Superski предусмотрены канатные дороги разных типов, включая 3S-гондолы, 10-местные гондольные дороги и кресельные подъемники. В проекте предусмотрено использование современных деревянных конструкций, являющихся важным элементом концепции, разработанной международным архитектурным бюро Foster + Partners. Для обеспечения качества проектирования и производства конструкций принято решение о сотрудничестве с StructureCraft (Канада) – одной из ведущих мировых компаний в области инженерных решений из массивной древесины, обладающей значительным опытом реализации уникальных объектов по всему миру.

Для консолидации управления проектом к подготовке строительства и последующей реализации привлечена компания Hill International (США), что обеспечит координацию проектирования, строительства, соблюдения графика работ и др.

По итогам заседания Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить строгий контроль за сроками и качеством проектирования, соблюдение международных стандартов безопасности и экологической ответственности. Реализация проекта Almaty Superski позволить раскрыть потенциал горного кластера, даст серьезный импульс развитию туристкой отрасли и окажет широкий мультипликативный эффект на сферу услуг и смежные отрасли. Приоритетом является формирование доступной и безопасной туристской инфраструктуры для жителей города и гостей. Согласно утвержденному графику на площадке начаты строительные работы. Запуск горнолыжного курорта Almaty Superski запланирован на декабрь 2028 года.                  

#Правительство #туризм #Almaty SuperSki

Популярное

Все
Перед лицом глобальных вызовов
Экосистема будущего
Книга как главный приоритет будущего
Кому рощи, а нам – пеньки?
Большой эффект от умных приборов
Совсем не в тепличных условиях
Казахстан закрепил профицит электроэнергии
Педагог с большой буквы
Открывая возможности для каждого ребенка
Жизнь после приговора
В Алматы откроется детский научный музей
Социсследования в эпоху цифровизации: тренды и вызовы
От маленького цеха до брендовой компании
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Reels вместо работы?
Юных исследователей первые шаги
Отходы превратят в энергию
Творчество как терапия
Освоен выпуск фильтров
Казахстан и Венгрия ведут совместную подготовку кадров по водным ресурсам
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
ИИ-решения для казахского языка
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова
Дети спасают планету
Жанатас: большой трансфер инноваций
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Где в мире больше всего рождается детей
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Предприниматели получат дополнительный вычет в размере 50% …
Олжас Бектенов обсудил с главой Администрации САР Гонконг К…
Бектенов – главе «Казцинка»: Хорошо докладываете, но ситуац…
Заведения общепита проверят на соблюдение требований хранен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]