Какие решения принял СД по проекту Almaty Superski

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Заслушан отчет главного исполнительного директора ЧК «Kazakh Tourism Development Ltd.» Ержана Еркинбаева о текущем статусе реализации проекта Almaty Superski.

Принят ряд решений по вопросам проектирования и строительства ключевых объектов. В частности, в рамках открытого конкурса определены ведущие международные компании для строительства канатных дорог, проектирования конструкций для зданий и др. Таким образом, проект Almaty Superski переходит от подготовительной стадии к практической реализации. Для определения подрядчика на выполнение комплекса работ, включающего строительство 11 канатных дорог, был проведен открытый конкурс среди производителей канатных дорог.

Независимое наблюдение осуществляли международные консультанты PGI, Hill International и DCSA. Для строительства 11 современных канатных дорог определена французская компания POMA – один из мировых лидеров в сфере проектирования, производства и эксплуатации канатных систем. Компания работает с 1936 года и реализовала порядка 8 тыс. проектов в 90 странах мира. Технологические решения компании применяются на ведущих горнолыжных курортах и в городских транспортных сетях по всему миру, соответствуют высоким международным требованиям в области безопасности, надежности и экологической устойчивости.

В рамках проекта Almaty Superski предусмотрены канатные дороги разных типов, включая 3S-гондолы, 10-местные гондольные дороги и кресельные подъемники. В проекте предусмотрено использование современных деревянных конструкций, являющихся важным элементом концепции, разработанной международным архитектурным бюро Foster + Partners. Для обеспечения качества проектирования и производства конструкций принято решение о сотрудничестве с StructureCraft (Канада) – одной из ведущих мировых компаний в области инженерных решений из массивной древесины, обладающей значительным опытом реализации уникальных объектов по всему миру.

Для консолидации управления проектом к подготовке строительства и последующей реализации привлечена компания Hill International (США), что обеспечит координацию проектирования, строительства, соблюдения графика работ и др.

По итогам заседания Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить строгий контроль за сроками и качеством проектирования, соблюдение международных стандартов безопасности и экологической ответственности. Реализация проекта Almaty Superski позволить раскрыть потенциал горного кластера, даст серьезный импульс развитию туристкой отрасли и окажет широкий мультипликативный эффект на сферу услуг и смежные отрасли. Приоритетом является формирование доступной и безопасной туристской инфраструктуры для жителей города и гостей. Согласно утвержденному графику на площадке начаты строительные работы. Запуск горнолыжного курорта Almaty Superski запланирован на декабрь 2028 года.