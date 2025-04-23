На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос развития и цифровизации газовой отрасли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
Отмечена устойчивая мировая тенденция роста потребления природного газа как наиболее экологичного вида углеводородного топлива. В условиях нестабильности на мировых энергетических рынках газ остается базовой и резервной генерацией даже в странах, ориентированных на декарбонизацию.
Олжас Бектенов подчеркнул, что в Казахстане газ является социально значимым ресурсом, влияющим на качество жизни граждан, обеспечение устойчивости экономики и развитие регионов.
«Глава государства неоднократно подчеркивал важность развития газовой отрасли и поручил обеспечить надежное газоснабжение населения, модернизировать инфраструктуру и расширить разведку новых месторождений.
Наша страна обладает значительным газовым потенциалом. Объем подтвержденных запасов природного газа в Казахстане составляет порядка 4 трлн кубометров. Однако освоение этих ресурсов требует системного подхода, новых инвестиций, современной инфраструктуры и долгосрочной стратегии», – отметил Олжас Бектенов.
Ранее на заседании Олжас Бектенов акцентировал внимание на проблемных вопросах отрасли.
«Нет проблемных вопросов в работе? Только положительные результаты работы показали. О проблемных вопросах надо больше говорить. Выносить на свет. Обсуждать», — обратился он к председателю правления АО «НК «QazaqGaz» Санжару Жаркешову, который доложил о текущей ситуации на Кашаганском ГПЗ.
В свою очередь глава компании сообщил, что на Кашаганском газоперерабатывающем заводе были проблемы. Строительные работы шли медленно.
«В настоящее время, так как пришел новый генеральный подрядчик, вопросы по строительным работам решены 100%. Строительство расширенно. Сейчас мы планируем завершить строительные работы в установленные сроки», – заключил Санжар Жаркешов.