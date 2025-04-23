На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос развития и цифровизации газовой отрасли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Отмечена устойчивая мировая тенденция роста потребления природного газа как наиболее экологичного вида углеводородного топлива. В условиях нестабильности на мировых энергетических рынках газ остается базовой и резервной генерацией даже в странах, ориентированных на декарбонизацию.



Олжас Бектенов подчеркнул, что в Казахстане газ является социально значимым ресурсом, влияющим на качество жизни граждан, обеспечение устойчивости экономики и развитие регионов.

«Глава государства неоднократно подчеркивал важность развития газовой отрасли и поручил обеспечить надежное газоснабжение населения, модернизировать инфраструктуру и расширить разведку новых месторождений.



Наша страна обладает значительным газовым потенциалом. Объем подтвержденных запасов природного газа в Казахстане составляет порядка 4 трлн кубометров. Однако освоение этих ресурсов требует системного подхода, новых инвестиций, современной инфраструктуры и долгосрочной стратегии», – отметил Олжас Бектенов.

Ранее на заседании Олжас Бектенов акцентировал внимание на проблемных вопросах отрасли.

«Нет проблемных вопросов в работе? Только положительные результаты работы показали. О проблемных вопросах надо больше говорить. Выносить на свет. Обсуждать», — обратился он к председателю правления АО «НК «QazaqGaz» Санжару Жаркешову, который доложил о текущей ситуации на Кашаганском ГПЗ.

В свою очередь глава компании сообщил, что на Кашаганском газоперерабатывающем заводе были проблемы. Строительные работы шли медленно.