Глава правительства поручил усилить работу по пресечению «серого» экспорта

Энергетика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В Казахстане предотвращено 14 фактов незаконного вывоза сжиженного нефтяного газа

Фото: пресс-служба правительства

На заседании правительства премьер Олжас Бектенов акцентировал внимание на вопросе обеспечения потребностей Казахстана в сжиженном нефтяном газе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По его словам, сжиженный газ все чаще используют в качестве автомобильного топлива. Розничные цены в Казахстане приблизительно в 2 раза ниже, чем в России, Узбекистане, Кыргызстане и странах дальнего зарубежья.

«Низкие цены привели к незаконному вывозу больших объемов сжиженного газа в сопредельные страны. Ранее я поручал соответствующим государственным органам усилить работу по пресечению «серого» экспорта сжиженного газа, в том числе путем установления уголовной ответственности. Согласно данным КНБ, предотвращено 14 фактов незаконного вывоза сжиженного нефтяного газа за пределы страны»,– подчеркнул глава правительства.

Он поручил держать на особом контроле регионы, где наблюдается неестественный скачок в объемах потребления – это Атырауская область, область Абай и ряд других приграничных регионов.

Также Олжас Бектенов потребовал ужесточить ответственность за нарушение правил безопасности при установке газобаллонного оборудования на транспорт в связи с участившимися случаями нарушений.

Премьер подчеркнул, что такие прецеденты создают угрозу жизни для граждан. В этой связи МВД и Минэнерго поручено принять меры по ужесточению ответственности предпринимателей за непрофессиональное переоборудование транспорта и отсутствие соответствующей отметки в техпаспорте. Министерству энергетики поручено стимулировать производство компримированного газа в качестве альтернативного топлива.

#регионы #газ #Бектенов #серый экспорт

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