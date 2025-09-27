Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр принял участие в республиканском форуме «Еңбек адамы – Ел мақтанышы», посвященном празднованию Дня труда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

От имени Главы государства Олжас Бектенов вручил государственные награды представителям рабочих профессий, внесшим вклад в укрепление и развитие экономики Казахстана.

Обращаясь к участникам форума, Премьер-министр подчеркнул, что обозначенный Президентом принцип «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» стал одним из главных ориентиров развития казахстанского общества.

День труда в РК отмечается более 10 лет. В Год рабочих профессий праздник приобрел особое значение, символизирующее глубокое уважение ко всем гражданам, чей добросовестный труд является основой развития общества. В стране на сегодня трудятся порядка 2,5 млн специалистов. Среди них шахтеры, металлурги, педагоги, энергетики, медицинские работники, строители, агрономы, технологи и др.

Правительством принимаются меры поддержки людей труда. Улучшаются и автоматизируются условия на производствах, реформируется система технического образования, актуализируются профессиональные стандарты, укрепляется связь между наукой и промышленностью.

Важным шагом для создания благоприятных условий для трудящихся стал запуск по инициативе Президента специальной программы Отбасы банка «Наурыз жұмыскер». По данной программе только в текущем году более 2 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия.

Отдельное внимание уделено вопросам развития цифровых технологий в РК.

«Глава государства видит будущее Казахстана в инновационном развитии и в своем Послании ставит в приоритет масштабную цифровизацию и активное внедрение искусственного интеллекта. На передний план выходят новые технологии. Это широкая возможность для экономического роста и дальнейшего улучшения качества жизни граждан. Инновационные решения внедряются в промышленность, транспортную отрасль, медицину, образование и многие другие сферы. Все предпринимаемые усилия нацелены на формирование сильного Цифрового Казахстана», — подчеркнул Олжас Бектенов.

С учетом проводимой Правительством работы по достижению цифрового прогресса акцент сделан на подготовку кадров и развитие профессионально-технического образования. В этом году обеспечен 100% охват выпускников 9-х классов бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям, таким как геология, машиностроение, энергетика, транспорт, IT и др. Стипендия студентов за последние два года выросла вдвое. В колледжах обновлена материально-техническая база, охват студентов общежитиями достиг порядка 90%.

Правительство принимает меры по созданию условий для приобретения гражданами новых навыков и повышения конкурентоспособности. Во всех регионах страны укрепляется взаимодействие между образовательными учреждениями и производственными объектами. В 8 раз увеличилось количество шефствующих над колледжами предприятий, в 2 раза – число дуальных договоров с бизнесом.

На мероприятии с видеообращением к участникам форума обратился генеральный директор Международной организации труда Жилбер Фоссун Хунгбо. Он подчеркнул значимость представительных организаций работодателей и работников, которые играют ключевую роль в обеспечении социального диалога и содействуют инклюзивному и устойчивому развитию рынка труда. По его словам, особенно важно, что сегодня социальные партнеры продолжают совместную работу, развивая этот диалог и определяя дальнейшие шаги.

Также выступил председатель президиума Национальной конфедерации работодателей «PARYZ» Жумабек Жаныкулов.

В ходе организованной на полях форума выставки Премьер-министр ознакомился с проводимой промышленными предприятиями Казахстана работой по внедрению передовых технологий в производство. Руководством компаний QARMET, «Казахмыс», «Казцинк» и ERG представлены проекты по выпуску металлургической продукции для высокотехнологичных отраслей, внедрению системы мониторинга на производствах, созданию цифровых моделей обогатительных фабрик и др. Инициативы бизнеса направлены на «умное» управление процессами и достижение максимальной полезности, а также подготовку профессиональных кадров посредством поддержки колледжей и открытия в них современных учебных кабинетов и мастерских.

По итогам форума вручены государственные награды представителям рабочих профессий.

Награждены:

Орденом «Құрмет»

Бахтарбек Жунусов – ветеран Департамента пути и сооружений АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети»;

Акмарал Ауганова – менеджер Департамента бухгалтерского учета и отчетности ТОО «KAP Technology».

Орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени