Они спасли жизнь!

Все случилось 13 июня на Бухтарминском водохранилище. На пляже отдыхающие заметили, что из воды долго не появляется нырнувший молодой человек. Двое друзей-старшеклассников Нуртилек Жамиев и Сабыр Нургазы, не раздумывая, бросились на помощь. Они подняли парня на поверхность, а учитель физкультуры Берик Турканов на гид­роцикле доставил пострадавшего на берег. Он же оказывал первую помощь, пока не прибыла скорая.

«Школьники и учитель из сереб­рянской школы № 4 показали пример мужества, самообладания и готовности прийти на помощь, – отметили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. – Они спасли человеку жизнь. Их действия заслуживают высокой оценки».