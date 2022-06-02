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В мире
ООН сменила международное название Турции

ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye", – сказал Дюжаррик.

По его словам, изменение вступило в силу сразу же после обращения турецких властей.

Короткий вариант названия страны теперь будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey. Место Турции в алфавитном порядке при этом не изменится, добавил Дюжаррик.

Как пояснял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, изменение в написании названия Турции принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на "повышение престижа страны на международной арене".

Ранее власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока для записи на иностранных языках латинским шрифтом с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon. Решения о приведении названий столиц на иностранных языках в большее соответствие со звучанием оригинальных местных уже принял ряд государств, в том числе Китай, сменивший Пекин на Beijing, и Мьянма, переименовавшая Rangoon на Yangon.

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