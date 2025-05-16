Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и МВД при содействии Посольства Казахстана в Армении из Еревана экстрадировали ранее неоднократно судимого гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за покушение на убийство, сообщает Kazpravda.kz

По данным Генпрокуратуры, в сентябре 2024 года в Петропавловске злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанес ножом множественные колото-резаные раны в жизненно важные органы потерпевшего, жизнь которого удалось спасти путем оказания экстренной медицинской помощи. После совершения преступления он скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В октябре прошлого года его задержали на территории Армении и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадировали на Родину.

«В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», – говорится в официальном сообщении.

Также ранее стало известно, что Генпрокуратура РК экстрадировала из России гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение вымогательства и мошенничества в составе организованной преступной группы.