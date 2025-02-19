Участника ОПГ экстрадировали из России в Казахстан

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокуратура РК экстрадировала из России гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение вымогательства и мошенничества в составе организованной преступной группы, сообщает Kazpravda.kz

По информации ГП РК, с 2022 по 2023 годы группа ранее судимых, применяя насилие к предпринимателям и жителям Жамбылской области, занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством.

«Руководитель и участники организованной преступной группы осуждены к различным срокам лишения свободы, а сам фигурант после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В августе 2024 года он задержан на территории Амурской области РФ и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор», – прокомментировали в надзорном органе.

За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества, отметили в Генпрокуратуре.