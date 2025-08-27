Опера «Хан Султан. Алтын Орда» произвела фурор в Татарстане

Вчера на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля состоялась грандиозная премьера оперы казахстанского композитора Хамита Шангалиева «Хан Султан. Алтын Орда», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

Фото: пресс-служба Минкультуры

Постановку  представил ведущий оперный театр Казахстана - Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая в рамках своих гастролей, приуроченных к 30-летию Конституции РК.

Гастроли прошли при поддержке МКИ РК и Минкультуры РТ, Генконсульства Казахстана в Казани.

Несмотря на то, что в Казани параллельно проходил ряд крупнейших культурных мероприятий, в числе которых конкурс «Новая волна», все 990 билетов на премьеру оперы «Хан Султан. Алтын Орда» были распроданы буквально в течение недели. Спектакль завершился бурными овациями и восторженными отзывами меломанов.

«Полный восторг! Я шла на спектакль без ожиданий, а теперь с нетерпением жду второго действия с большими ожиданиями»,  поделилась в антракте одна из постоянных зрительниц.

Опера «Хан Султан. Алтын Орда» в этот волшебный вечер стала настоящим духовным сокровищем, объединившим народы Казахстана и Татарстана.

Постановка оперы была осуществлена итальянским режиссёром Давидом Ливерморе, который ставил спектакли на крупнейших сценах Италии.

Опера объединила свыше 200 артистов, которые с помощью живого исполнения и ярких сценических эффектов создали уникальную атмосферу, позволяя зрителям не только наблюдать события, но и почувствовать себя частью исторического процесса.

Открывая премьеру, заместитель Премьер – министра Татарстана Лейла Фазлеева поприветствовала зрителей, поблагодарила коллектив театра и поздравила с Днем Конституции Республики Казахстан и с Днем Республики Татарстан, которые празднуются 30 августа. 

«Я благодарю наших коллег за прикосновение к общей истории, к общим традициям, к общим смыслам. Важно, что все мы сегодня увидим произведение искусства – синтез науки и культуры. В создании спектакля приняли международное участие ученые Республики Казахстан, ученые Республики Татарстан, наша замечательная Академия наук. Мы увидим с вами сегодня особые смыслы наших историй. Вернее одной истории, которая объединяет наши дружественные народы. И я хотела бы поблагодарить Генерального консула Республики Казахстан в Казани за возможность быть вместе в предверии замечательных праздников наших республик», – отметила она. 

Генконсул РК в Казани Ерлан Искаков отметил, что постановка из репертуара Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, приуроченная к 800-летию образования Улуса Джучи, внесет значительный вклад в сближение двух народов и станет важным шагом в сфере международного взаимодействия. 

Также в своем приветственном слове поздравил присутствующих с Днем Конституции Казахстана, отметив, что за 30 лет Основной закон нашей страны стал опорой стабильности и мира, прочным фундаментом государственности, надежным гарантом поступательного и устойчивого развития страны.

Кроме того, он подчеркнул, что в результате конституционной реформы 2022 года в стране был запущен всесторонний процесс демократизации, созданы условия для модернизации политической системы. 

В завершение выступления дипломат поздравил братский татарский народ с Днем Республики Татарстан, который празднует 35-летие принятия Декларации о государственном суверенитете 30 августа. 

В своем приветственном письме министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что динамичное развитие сотрудничество Казахстана и Татарстана занимает важное место в наших многогранных отношениях и творческие связи между коллективами обеих стран являются этому ярким примером.

Общая история, культура, традиции и ценности предков, а также стремление к дружбе и взаимопониманию служат единению казахского и татарского народов.

«Для нас большая честь представить вам премьеру оперы Хамита Шангалиева «Хан Султан. Алтын Орда» в исполнении творческого коллектива одного из ведущих казахстанских театров, гастроли которого проходят в Татарстане. Благодарю Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за предоставленную возможность продемонстрировать это произведение братскому татарскому народу. В постановку оперы значительный вклад внесли ведущие научно- исследовательские Центры истории и ученые тюркоязычных стран. Их знания помогли воссоздать подлинный образ эпохи. Желаю всем зрителям приятного просмотра. Надеюсь, что эта премьера станет для вас источником вдохновения и гордости за общее великое прошлое, и подарит радость общения с искусством. С нетерпением ждем ваших откликов и впечатлений. Убеждена, что совместными усилиями мы и далее будем развивать, и укреплять наше сотрудничество. От всей души желаю народу Татарстана мира, стабильности и процветания!»  заключила Аида Балаева.

В ответ директор театра Айнур Копбасарова выразила искреннюю признательность Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову, министру культуры РТ Ираде Аюповой, министру культуры и информации РК Аиде Балаевой, генконсулу РК в Казани Ерлану Искакову за всестороннюю поддержку в организации гастролей и оказанное гостеприимство. Айнур Копбасарова подчеркнула, что предстоящие праздники являются отражением нашей силы, веры и общего пути.

«Опера «Хан Султан» – это больше, чем искусство. Это голос истории, напоминающий о наследии Золотой Орды. Дорогие зрители! Пусть этот праздник станет символом вечной дружбы наших народов и вдохновит вас гордостью за прошлое и верой в общее светлое будущее», – сказала директор театра. 

В завершении она подчеркнула, что это первые гастроли театра в Казани.

В фойе театра была развернута фотовыставка, которая ознакомила посетителей о Казахстане, роли и статусе государства на мировой арене, культуре, живописной природе страны и современной архитектуре.

Премьеру посетили главы зарубежных генеральных и почетных консульств, аккредитованных в Казани, государственные и общественные деятели, а также представители деловых кругов, СМИ Татарстана и казахской диаспоры.

Накануне премьеры в ИА «Татар-информ» прошла пресс-конференция с участием заместителя министра РТ Дамира Натфуллина, генконсула РК в Казани Ерлана Искакова, директора КазНТОБ имени Абая Айнур Копбасаровой, главного дирижера театра, заслуженного деятеля РК Нуржан Байбусинова, композитора Хамит Шангалиева и  главного художника по костюмам Айнур Еримбетовой. 

Затем Дамир Натфуллин поблагодарил МКИ РК, Генеральное консульство РК в Казани и коллектив театра за плодотворное сотрудничество, отметил, что спектакль собрал полный аншлаг. Также он добавил, что в конструктивном формате с Генеральным консульством РК и РТ Министерством культуры РТ были организованы многочисленные проекты.

А Ерлан Искаков отметил символичность того, что премьера постановки «Хан Султан. Алтын Орда» будет представлена в Казани накануне 30-летия Конституции РК и 35-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Татарстана, которые отметят 30 августа. Это продемонстрирует значимость  духовного, культурно и историческое наследия между двумя народами.

В ведомстве добавили, что пресс-конференция была живой и интересной. Постановщики ответили на вопросы журналистов не только о создании спектакля, составе коллектива, приехавшего в Казань, но и о тонкостях вплетения в партитуру национальных инструментах, достоверности представленных событий.

После демонстрации тизера к спектаклю журналисты поинтересовались не планирует ли театр снять кино на основе оперы. Айнур Копбасарова отметила, что уже работает над проектом создания фильма о зарождении величайшего государства средневековья Золотой Орды. 

Она подчеркнула, что в истории тюрского мира было много мудрых женщин, вносивших огромный вклад в формирование государства и необходимо восстановить их забытые времена. С этой целью следует привлечь к работе ученных-исследователей и на основе их изысканий создать художественный фильм.

Завершая встречу, директор театра поблагодарила представителей СМИ и спикеров, а также от имени коллектива она выразила искренюю признательность Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, министру культуры РТ Ираде Аюповой, министру культуры и информации РК за всестороннюю поддержку в организации гастролей и оказанное гостеприимство. 

