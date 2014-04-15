Опережая свое время

Автору этих строк довелось оценить удобство командирского кресла «Бурана». Правда, уникальную даже по прошествии четверти века технологическую «начинку» кабины космического корабля многоразового использования там не найти. Зато можно было подержаться за штурвал. И погладить рукой теплозащитную плитку из кварцевого волокна.

Тридцать восемь тысяч керамических плиток понадобилось на создание мощной тепловой защиты корабля! Ведь после входа «Бурана» в плотные слои земной атмосферы его корпус подвергся воздействию плазмы, раскалившей передние кромки крыла до полутора тысяч градусов.

Черного и белого цвета плитка по своей структуре сравнима с пористым кирпичом, но намного легче. Секрет заключен в особой кварцевой нити, не уступающей в прочности стали. Правда, летный корабль «Буран» из экспозиции Музея космонавтики на космодроме Байконур, который мне удалось посетить, в космическом пространстве не бывал. Как известно, из нескольких экземпляров этих звездолетов Землю обогнул только один.

Ненастным ноябрьским днем 1988 года с казахстанской земли стартовала универсальная ракетно-космическая транспортная система «Энергия» с «Бураном», космический корабль многоразового использования вышел на земную орбиту, сделал два витка вокруг нашей планеты и совершил автоматическое приземление на космодроме Байконур.

Этот исторический во многих отношениях старт сопровождался ухудшением погоды на Байконуре. Поднялся ветер, началась пурга, поступило штормовое предупреждение, корпус ракеты «Энергия» стал покрываться слоем льда. Но циклопическая транспортная система «Энергия» – «Буран» не подвела и стартовала успешно.

Не баловала работников космодрома погода и при возвращении корабля. Дул боковой ветер, и звездолет, совершавший полет в беспилотном режиме, принял верное решение, сделав резервный круг. В отличие от «Шаттлов», которые заходили на посадку с выключенными двигателями и не могли в случае необходимости повторить попытку, «Буран» был оснащен турбореактивными двигателями, которые давали такую возможность в случае плохих погодных условий или каких-либо непредвиденных ситуаций.

Когда «Буран» выскочил из низкой облачности, он вдруг изменил курс. В Центре управления полетами раздались крики: «Уходит!». Действительно, вместо того чтобы развернуться на взлетно-посадочную полосу, корабль отклонился от нее на 90 градусов. Многие посчитали это сбоем в программе. Однако все было не так. Просчитав, что скорость корабля несколько превышает расчетную, автоматическая система управления заставила его сделать дополнительную петлю, чтобы рассеять избыток кинетической энергии. Звездолет совершил маневр, развернулся, погасил скорость до посадочной и приземлился. Он шел по ветру, и отклонение составляло 5 градусов, поэтому сначала корабль коснулся бетонки правым колесом, потом подравнял нос, опустился на левое колесо и вышел на осевую линию. Совсем как пилотируемый аппарат. После этого мимо пролетел самолет МиГ-25, сопровождавший космический корабль на завершающем участке спуска, начиная с высоты 9 километров.

Это был первый и единственный полет «Бурана». Можно услышать множество мнений относительно забвения уникального звездолета. В том числе о дороговизне проекта, ведь запуск одного «Бурана» обошелся много дороже, чем старт одноразовой ракеты. Возможно, его погубила узкая ориентация на военные нужды.

Как бы то ни было, это был настоящий прорыв в космической науке, во многом его не удалось превзойти и в наши дни. Ученые совершили принципиальный переход к самолету-носителю, проводя генеральную линию развития многоразовых транспортных космических систем.

Над созданием нового корабля работала вся страна. Светлые головы на «шестой части земной суши» реализовали множество революционных технических решений, к работе были привлечены даже люди, совершенно далекие от космонавтики – технические дизайнеры.

Конечно, вся эта кипучая деятельность была направлена на службу военно-промышленному комплексу. Однако величайшие умы, задействованные на создании корабля, предназначенного, по сути, для ведения космических войн, изобрели около 300 новых материалов и комплектующих изделий, которые по многим параметрам на порядок превосходили то, что тогда использовалось в инженерной практике. Было создано свыше восьми десятков материалов для работы в экстремальных условиях космоса.

По мнению специалистов, «Буран» был способен решать самые разные задачи. Просто он опередил свое время.

И те, кто его создавал, до сих пор уверены – время их детища не прошло. Будущее человечества связано с изучением космоса, ближнего и дальнего. А для этого необходимо выходить в космос, осваивать ближайшие планеты. И прежде всего Луну. Ведь, освоив спутницу Земли, человек сможет обратить уверенный взор на другие планеты.

Дулат МОЛДАБАЕВ