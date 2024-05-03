Осуждены организовавшие ОПГ работники СпецЦОНа

Коррупция
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Дана Аменова
Корреспондент

Причиненный ими ущерб государству составил 1,2 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении работников СпецЦОНа, сотрудников полиции и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор.

Они обвинялись в создании и руководстве организованной группой, причинении имущественного ущерба государству, неправомерном вводе и уничтожении сведений о транспортных средствах в информационных системах «СЦ «Web-Модуль» и «ИИС ЦОН», подделке письменных форм сделок.

C января по май 2022 года преступная группа незаконно зарегистрировала 462 ввезенных из-за рубежа автомашин. Общий ущерб государству составил 1,2 млрд тенге.

«По приговору суда осуждены 32 гражданина, из них организаторам преступной группы - руководителю СпецЦОНа №2 Астаны Букебаеву Ш. и специалистам СпецЦОНа Астаны Там-Оглы А. и Там-Оглы Х. назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, 5-ти участникам группы - 6 лет лишения свободы, а 17 «помогаек» приговорили к различным срокам наказания, в виде лишения и ограничения свободы.

Также 7 сотрудников осуждены от 2 лет 6 месяцев ограничения свободы до 3 лет 6 месяцев лет лишения свободы. Они лишены специальных званий с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Оглашение приговора состоялось с участием личного состава ДП Астаны, а также работников СпецЦОНа Астаны», – проинформировали в Антикоре.

Вместе с тем, в ходе расследования установлены факты подделок специалистом СпецЦОНа подписей владельцев транспорта в письменных формах сделок купли-продажи автомашин. В результате внесенного в порядке ст. 200 УПК РК представления в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в правила регистрации автомашин внесены изменения об исключении письменных форм сделок на электронную, с обязательным использованием ЭЦП-ключа автовладельца.

В Антикоре добавили, что такое изменение исключает коррупционные риски в части подделки подписей владельцев авто при заключении договора купли-продажи автомашин.

#суд #ОПГ #ущерб #Антикор #СпеЦОНы

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